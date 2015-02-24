Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург».
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июля 2016 года ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 2 сентября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-428), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.