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Страховая компания АСК-Петербург

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
1 005 956
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
404 236
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург».

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июля 2016 года ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 2 сентября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 5 сентября 2016 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «АСК-Петербург»
лицензия ФССН С № 1709 78 от 04.07.2007
Руководитель
Максим Владимирович Каратаев (конкурсный управляющий)
по информации на 5 сентября 2016 г.
ОГРН
1027804857365
Адрес
196105, г. Санкт-Петербург, просп. Гагарина, д. 1
Телефоны
+7 (812) 244-64-04
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 1709 78 от 04.07.2007 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-428), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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