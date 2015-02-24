Справка banki.ru о компании

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург».

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июля 2016 года ЗАО «Страховая компания «АСК-Петербург» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 2 сентября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 5 сентября 2016 г.