Страховая компания РСА Интер-Полис

Справка banki.ru о компании

ООО СК «РСА Интер-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 176-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-100 по сборам в Москве. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (54,76%) и страхование грузов (40,3%). Компания имеет 4 филиала, расположенных в Мурманске, Челябинске, Иркутске и Краснодаре. Головной офис находится в Москве.



Банк России приказом от 29.12.2015 года № ОД-3790 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «РСА Интер-Полис». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2549), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Арбитражный суд города Москвы решением от 18.05.2016 года признал ООО СК «РСА Интер-Полис» банкротом, открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев.



СК «РСА Интер-Полис» зарегистрирована в марте 1999 года. Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги как юридическим, так и физическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2014 году являлись страхование имущества юридических лиц и страхование грузов. Компания не имеет дочерних и зависимых организаций.



Единственным участником СК «РСА Интер-Полис» с октября 2015 года стала Наталия Цыпанкова (размер вклада в уставный капитал не указан). Ранне совладельцами компании являлись юридические лица: ООО «Нео-Гарант» (36,86%), ООО «Фок» (26,32%), ООО «Инвестпромтрейд» (19,74%), ООО «Индепендэнт Паблишер Груп» (17,08%). Главным бенефициаром выступал Артем Микаелян.

В 2006-2007 годах компания входила в топ-200 страховщиков по сборам, но с 2008 года сборы резко сокращались и в период с 2010 по 2012 год находились в районе 20 млн рублей в год. На протяжении последних трех лет компания демонстрировала существенное увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году компания собрала на 20,58% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста составили 224,07%, а в 2014 году – достигли 483,27%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 380,59 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 65,25 млн рублей), 99,75% из них составляют сборы с юридических лиц и 0,25% – с физических. По территориальному распределению 100% страховых премий собрано в Москве. В данном регионе компания заняла 97-е место по общему объему поступлений, 56-е – по страхованию имущества юридических лиц и 32-е – по страхованию грузов.

Выплаты в 2014 году составили 8,93 млн рублей. Уровень выплат – 2,35%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 89,48 млн рублей (прирост 377% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 44 тысячи рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (54,76%), страхование грузов (40,3%), добровольное медицинское страхование (4,13%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 380,59 млн рублей (100%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,28%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,17 млн рублей, по МСФО – 1,24 млн рублей.

Уставный капитал – 152 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Людмила Матвеева (руководитель временной администрации) .

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Дата последнего изменения: 5 июня 2016 г.