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Страховая компания Достоинство

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
1 551
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
106
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-83 отозвал лицензию на осуществление страхования АО «Общество страхования жизни «Достоинство».

Данное решение принято в связи с неустранением АО «Общество страхования жизни «Достоинство» нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2701), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.

Дата последнего изменения: 15 января 2016 г.
Справочная информация о компании
АО «Общество страхования жизни «Достоинство»
лицензия ЦБРФ СЖ № 4247 от 12.02.2015
Руководитель
Константин Викторович Баранов (генеральный директор)
по информации на 30 марта 2017 г.
ОГРН
1097746576905
Адрес
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская , дом 18, корпус 2, офис 316
Телефоны
+7 (495) 646-79-36
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 4247 от 12.02.2015 Отозвана

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-83 отозвал лицензию на осуществление страхования АО «Общество страхования жизни «Достоинство».

Данное решение принято в связи с неустранением АО «Общество страхования жизни «Достоинство» нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.
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