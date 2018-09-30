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Страховая компания ВТБ Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
5 500 000
на 30.09.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
19 321 212
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
79 773 814
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
10 456 463
за 2017
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Информация о компании

ВТБ Страхование работает с 2000 года и входит в топ-5 лидеров российского страхового рынка. Деятельность компании направлена на оказание квалифицированных услуг предприятиям и гражданам России по всем видам страхования. Филиалы и офисы продаж ВТБ Страхование работают в 100 городах России.

Группа ВТБ Страхование включает в себя дочерние предприятия ВТБ Страхование жизни и ВТБ Медицинское страхование, оказывающие услуги накопительного и инвестиционного страхования жизни и обязательного медицинского страхования.

ВТБ Страхование входит в Страховую Группу «СОГАЗ» - крупнейшую страховую группу на российском рынке. Опыт работы с ведущими организациями и надежная перестраховочная защита позволяют компании брать на себя ответственность и нести обязательства по самым серьезным рискам и проектам. Уставный капитал компании насчитывает 5,5 млрд рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2017 года составил 81,2 млрд руб.

Компания обладает наивысшими рейтингами надежности российских и международных агентств. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило ВТБ Страхование рейтинг надежности на уровне ruAAA (максимальный уровень надежности), международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило ВТБ Страхование долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости на уровне «BBB-». Это самый высокий рейтинг надежности среди страховых компаний с российским капиталом.

ВТБ Страхование предлагает клиентам широкую линейку доступных современных страховых продуктов и услуг, включая такие востребованные направления, как страхование жизни и здоровья, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование ответственности. Компания разработала и представила ряд уникальных для российского рынка страховых программ, таких как страхование на случай диагностирования онкологических и других критических заболеваний, или полис добровольного медицинского страхования для мигрантов и незащищенных слоев населения.

Справка banki.ru о компании

ООО СК «ВТБ Страхование» – крупная универсальная компания, входит в Страховую Группу «СОГАЗ» - крупнейшую страховую группу на российском рынке. Компания работает на страховом рынке с 2000 года и неизменно предоставляет своим клиентам широкий перечень качественных страховых услуг. Уставный капитал ООО СК «ВТБ Страхование» - 5,5 млрд рублей. В 2017 году организация заняла четвёртое место среди крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии и первое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней.

СК «ВТБ Страхование» была создана в 2000 году как ООО «Первая компания общего страхования». Кэптивный страховщик, основными акционерами которого стали Внешторгбанк (75% акций) и банк «Возрождение» (25%), должен был обслуживать клиентов банка и имел лицензии на все виды страхования. Год спустя Внешторгбанк стал единственным акционером компании, и страховщик был переименован в ООО «Страховой капитал».

С тех пор компания, принадлежащая системообразующему банку страны, начала активно наращивать региональную сеть по всей России. Новые подразделения, осуществляющие полный комплекс страховых услуг, открывались по юридическим адресам Внешторгбанка, и к концу 2005 года в крупных российских городах работали 40 региональных подразделений «Страхового капитала». Однако, по словам главы ВТБ Андрея Костина, активное развитие кэптивного страховщика на растущем страховом рынке было бесперспективным.

В августе 2005 года Андрей Костин заявил о намерении объединить три страховые компании – «Страховой капитал», «Гута-Страхование» и «Русский мир». Однако стороны так и не смогли договориться, поэтому ВТБ пошел по другому пути. В июле 2006 года ВТБ и АФК «Система» объявили о создании на базе «Страхового капитала» новой совместной страховой компании – «ВТБ-РОСНО».

Перед совместной компанией, занимающейся всеми видами страхования, кроме страхования жизни, ставилась амбициозная задача – за четыре года довести объем собранной премии до 7–10% от общего сбора премии на российском рынке. СК «ВТБ-РОСНО» должна была работать по принципу финансового супермаркета, где клиенты могли бы купить комплексные банковские и страховые продукты. Однако новая компания не проработала и года. В мае 2007 года, после того, как немецкий страховой холдинг Allianz купил «РОСНО», ВТБ сообщил о выкупе принадлежащей «РОСНО» доли в совместном страховщике.

Новая «дочка» ВТБ, получившая название «ВТБ Страхование», заявила о намерениях в ближайшие три года войти как минимум в топ-30 крупнейших российских страховщиков. В результате в 2010 году «ВТБ Страхованию» удалось войти в двадцатку крупнейших российских страховщиков.

Но на этом компания не остановилась. В марте 2011 года гендиркетором «ВТБ Страхование» пришел Геннадий Гальперин (экс-топ-менеджер «Росгосстраха»). Тогда же перед компанией была поставлена новая амбициозная задача – к 2013 году войти в топ-10 российских страховщиков и стать одним из самых прибыльных игроков на рынке. В том же 2011-м СК «ВТБ Страхование» впервые попала в топ-15 рынка, а год спустя заняла девятое место среди крупнейших страховых компаний страны.

В начале 2014 года была сформирована страховая группа «ВТБ Страхование», в которую вошли ЗАО «ВТБ Медицинское страхование» (бывшая «Совита»), ЗАО «ВТБ Страхование жизни» (ранее – «МСК-Лайф») и ОАСПО «Москва Ре». Совокупно чистые активы подконтрольных компаний составили 1,4 млрд рублей. В декабре ООО «Москва Ре» было ликвидировано в форме присоединения к ООО «ВТБ Страхование».

В январе 2016 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «ВТБ Страхование» о покупке 99,91% голосующих акций ООО «Страховая группа МСК» – крупной универсальной страховой и перестраховочной компании, занявшей по итогам 2015 года 20-е место в рэнкинге российских страховщиков. Процесс интеграции СГ МСК в «ВТБ Страхование» завершился в ноябре 2016 года. В том же месяце компания завершила сделку по приобретению 100% голосующих акций «ВТБ Медицинское страхование» – одной из крупнейших компаний федерального уровня, работающей в сфере ОМС. Слияние компаний под единым брендом, «ВТБ Медицинское страхование», завершилось в ноябре 2017 года.

В октябре 2017 года компания завершила сделку по покупке АО «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области» (АО «МАСКИ») – небольшой региональной организации, специализирующейся на ОМС.

В феврале 2017 года компания приняла решение передать текущий портфель по ОСАГО одному из крупнейших игроков на страховом рынке – САО «ВСК». Причиной данного шага в компании назвали неопределенность на рынке обязательного автострахования.

В ноябре 2017 года в СМИ появлась информация о том, что Группа ВТБ ведет переговоры о продаже страхового бизнеса и основным претендентом на покупку является компания «СОГАЗ». В октябре 2018 года ФАС подтвердила согласование сделки по объединению страхового бизнеса ВТБ и компании «СОГАЗ». В это же время наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 100% уставного капитала «ВТБ Страхование» страховой компании «СОГАЗ» по номинальной стоимости 5,5 млрд рублей.

1 ноября 2018 года ВТБ и «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% страховой компании «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы «ВТБ Страхование», включая «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское Страхование». В результате сделки страховые активы планируется объединить на базе группы «СОГАЗ». ВТБ получит 10% акций, место в совете директоров объединенной компании и денежную компенсацию. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Данная сделка является уникальной по масштабам и значимости для российского финансового рынка. Ожидается, что объединенная компания будет занимать ведущие позиции как в сегменте корпоративного и добровольного медицинского страхования, так и в секторе банковского и розничного страхования, в частности в страховании жизни.

C 9 ноября 2018-го единственным акционером ООО СК «ВТБ Страхование» является АО «СОГАЗ» (100% акций). Предыдущим владельцем компании являлось Правительство РФ в лице Росимущества и Министерства финансов, осуществляющее управление через ПАО «ВТБ Банк».

«ВТБ Страхование» является членом Всероссийского союза страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков. По состоянию на 3 октября 2018 года «ВТБ Страхование» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 компаний и одно общество взаимного страхования).

ООО СК «ВТБ Страхование» является материнской компанией для АО «ВТБ Медицинское страхование» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни».

Уставный капитал: 5,5 млрд рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 22 ноября 2018 года).

Standard & Poor's: «BBB-» – максимально высокая рейтинговая оценка среди страховых компаний с российским капиталом.

Правление: Алексей Володин (исполняющий обязанности генерального директора), Олег Меркулов, Егор Вишневский, Сергей Конкин, Светлана Агапова, Евгений Ниссельсон.

Клиенты компании: предприятия оборонно-промышленного комплекса, водного и воздушного транспорта, деревообрабатывающей, угольной, химической промышленности, энергетического машиностроения, строительства, сферы финансов, торговли, энергетики и др.

Перестраховочная защита портфеля компании обеспечивается договорами с ведущими международными и российскими страховыми и перестраховочными компаниями.

Дата последнего изменения: 4 июня 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «ВТБ Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3398 от 17.09.2015
Руководитель
Алексей Михайлович Володин (исполняющий обязанности генерального директора)
по информации на 4 июня 2019 г.
ОГРН
1027700462514
Адрес
101000, г. Москва, Чистопрудный бульв., 8, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 644-44-40
8 800 100-44-40
Официальный сайт
http://www.vtbins.ru
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3398 от 17.09.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3398 от 17.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3398 - 02 от 05.09.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3398 - 04 от 17.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3398 - 05 от 17.09.2015 Действует
ЦБРФ ПС № 3398 от 17.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3398 - 03 от 17.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 23.05.2017 года № ОД-1340 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ООО «ВТБ Страхование». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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