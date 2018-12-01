Страховая компания АК Барс-Мед

Справка banki.ru о компании

ООО СК «АК Барс-Мед» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на медицинском страховании (добровольном и обязательном). По итогам 2017 года организация заняла 136-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-5 по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования в Республике Татарстан (4-е место). На рынке ОМС организация заняла 10-е место по общей численности застрахованных и первое место – в Республике Татарстан (доля рынка – 84%). Компания имеет 70 филиалов и представительств во всех 45 административных районах Республики Татарстан. Головной офис находится в Казани.

СК «АК Барс-Мед» начала осуществлять страховую деятельность на территории Республики Татарстан в 2004 году. В настоящее время компания является региональным страховщиком Татарстана, предоставляющим услуги по обязательному и добровольному страхованию жизни.

Компания является членом Всероссийского Союза страховщиков, Межрегионального Союза медицинских страховщиков и Союза страховщиков Татарстана.

Единственным участником общества является ПАО «АК Барс-Банк», которому принадлежит 100% уставного капитала. Компания входят в одноименную группу «АК Барс». Контролирующим бенефициаром компании выступает правительство Республики Татарстан.

Количество граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на территории Республики Татарстан, на 01 марта 2019 г. составляет 3 192 002 человека.

Основой страхового портфеля компании в 2017 году является добровольное медицинское страхование.

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Тагир Каримов (генеральный директор).

Партнеры:

Банк: ПАО «АК Барс-Банк».

Страховщик сотрудничает со всеми медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС в регионе.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.