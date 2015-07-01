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Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД-1538 отозвал лицензию на осуществление страхования Открытого акционерного общества «Страховая компания «СОЮЗ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1145).

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-515 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ОАО «Страховая компания «СОЮЗ»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

В связи с отзывом лицензии ОАО «Страховая компания «СОЮЗ» обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

ОАО «Страховая компания «СОЮЗ» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.