Вход
Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Амурский тигр

Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир)
Бонусы
  • благотворительность

0,7% от суммы покупок по карте банк перечисляет в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра

Выпуск и обслуживание
0 - 600 ₽

со 2-го года: 0 / 600 руб.

комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) - для карт Mastercard и Мир
  • 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. - для карт Mastercard и Мир, 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 250 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц со счета
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие средств в банкоматах банков-партнеров для карт Mastercard и Мир;
  • благотворительные отчисления за счет средств банка
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
  • плата за 1-й год обслуживания карты не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана;
  • карта Мир Классическая открывается со счетом в рублях и участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
18.01.2019 15:51
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Амурский тигр» в 1125 городах России
89 220
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба