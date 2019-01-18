Амурский тигр
- стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 17 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 13 €
- бонусная программа
на выбор
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
- UnionPay Classic
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир)
- благотворительность
0,7% от суммы покупок по карте банк перечисляет в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
со 2-го года: 0 / 600 руб.
комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания
со 2-го года: 17 долл.
комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания
со 2-го года: 13 евро
комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания
0%
0%
- 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) - для карт Mastercard и Мир
- 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay
1%, мин. 100 руб. - для карт Mastercard и Мир, 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay
0%
0%
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир
1%, мин. 3 долл.
0%
0%
- 1%, мин. 2 евро
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир
1%, мин. 2 евро
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие средств в банкоматах банков-партнеров для карт Mastercard и Мир;
- благотворительные отчисления за счет средств банка
- высокая стоимость СМС-информирования
- плата за 1-й год обслуживания карты не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана;
- карта Мир Классическая открывается со счетом в рублях и участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба