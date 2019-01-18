Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Мир Классическая

Классическая UnionPay Classic

Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир)

Бонусы благотворительность 0,7% от суммы покупок по карте банк перечисляет в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра

Выпуск и обслуживание 0 - 600 ₽ со 2-го года: 0 / 600 руб. комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Выпуск и обслуживание 0 - 17 $ со 2-го года: 17 долл. комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Выпуск и обслуживание 0 - 13 € со 2-го года: 13 евро комиссия за первый год не взимается в случае выпуска первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифа;комиссия за карту МИР не взимается в течении всего срока действия карты, если карта оформлена через дистанционные каналы обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) - для карт Mastercard и Мир

1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - для карт Mastercard и Мир, 1%, мин. 150 руб. - для карт UnionPay

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 250 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 8 500 долл. в день, до 35 000 долл. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка - для карт Mastercard и Мир

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 6 200 евро в день, до 25 000 евро в месяц со счета