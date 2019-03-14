Страховая компания Абсолют Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Абсолют Страхование» – универсальная страховая и перестраховочная компания, средняя по размеру сборов. В 2017 году заняла 48-е место среди российских страховщиков по размеру собранных страховых премий. В страховом портфеле компании наиболее существенные доли заняли страхование имущества, добровольное медицинское страхование, автострахование, страхование гражданской ответственности, страхование от несчастных случаев и болезней, ипотечное страхование. Всего страховщик предлагает более 60 видов программ как для физических, так и для корпоративных клиентов.

ООО «Абсолют Страхование» – универсальная страховая и перестраховочная компания, средняя по размеру сборов. Региональная сеть компании включает подразделения в 15 регионах РФ. Головной офис находится в Москве.

По итогам 2018 года общий объем сборов компании составил 4,2 млрд рублей, рост на 30 (по сравнению с 2017 годом).При этом сохранен сбалансированный портфель, рост был продемонстрирован в ключевых для компании сегментах.Чистая прибыль составила 175 млн рублей. Собственный капитал за год вырос на 13 % и достиг показателя более 1,5 млрд рублей.Финансовая отчетность компании доступна на официальном сайте: РСБУ.

Объем выплат по страховым событиям увеличился на 70% и составил более 1,5 млрд рублей. Стабильный рост наблюдается в ключевых направлениях, таких как: страхование имущества и ответственности, грузов и водного транспорта, НС и медицины, ипотеки и авто.



История

Компания начала свою страховую деятельность в 1992 году под названием ООО «ИСК Евро-Полис». Учредителями выступили топ-менеджеры Владимир Филькин и Александр Юнин. Изначально страховщик сконцентрировался на работе с корпоративными клиентами, активно развивая программы по страхованию участников рынка компьютерной и оргтехники.

В 1998 году владельцем 25% акций страховщика стал «Абсолют Банк», входящий в инвестгруппу «Абсолют» (группа предпринимателя Александра Светакова, специализируется на девелопменте жилой и коммерческой недвижимости, а также управлении инвестициями). В 2007 году доля страховой компании, принадлежащая «Абсолют Банку», была передана группе «Абсолют» (банк был продан крупной бельгийской банковско-страховой группе KBC Group), и организация стала активно развивать страхование участников рынка недвижимости.

Три года спустя группа Александра Светакова нарастила принадлежащий ей пакет акций «ИСК Евро-Полис» до 84%, усилила менеджмент компании и объявила об амбициозных планах по развитию своего страхового актива – к 2015 году «ИСК Евро-Полис» должно было войти в топ-30 крупнейших российских страховщиков (на тот момент компания занимала 183-е место на рынке).

В марте 2016 года компания провела ребрендинг, результатом которого стало переименование в ООО «Абсолют Страхование». Ключевыми для себя направлениями ООО «Абсолют Страхование» определяет страхование имущества и ответственности юридических лиц, страхование грузов и других корпоративных видов страхования. Также компания уделяет большое внимание страхованию предметов искусства и выставок – в данном сегменте страховщик оценивает свои позиции как лидерские.



Достижения компании

Компания «Абсолют Страхование» - победитель конкурса «Страховая коробка 2018» в номинации «Лучшее коробочное решение для защиты жилья», лауреат премии «Финансовая Элита России» в номинации «Динамика развития».



В 2016 году страховщик стал лауреатом ежегодной премии Safety Leaders Award в номинации «Лучшая компания года» в категории «Защита имущества и объектов: страхование коммерческой недвижимости».

Компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Российскую ассоциацию франчайзинга, Российский антитеррористический страховой пул, Федерацию рестораторов и отельеров.

По состоянию на 1 августа 2018 года «Абсолют Страхование» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 12 страховых компаний и одно общество взаимного страхования).

Рейтинг: «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг ruA+, прогноз стабильный (подтвержден 18 июня 2018 года).

Правление: Дмитрий Руденко (председатель правления, генеральный директор), Виктор Кривошеев, Георгий Иванов, Андрей Бурлак, Максим Морозов.

Совет директоров: Андрей Косолапов (председатель), Александр Сидоров, Олег Земляков, Дмитрий Руденко.

Участники общества

ООО «Алегаре» (27,16%, конечный владелец – кипрская компания Tespandero Investments Limited), ООО «Полисус» (27,16%, конечный владелец – кипрская компания Peleliu Finance Ltd), ООО «Таурус» (27,16%, конечный владелец – кипрская компания c ограниченной ответственностью «Тукари Ресорсиз Лтд») и Александр Светаков (18,52%). Основным владельцем считается группа «Абсолют».

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Рольф», Major Auto, «Атлант-М», «Спорткар-Центр», «Торгмаш», «АвтоСпецЦентр», «Евроком Авто», «Автопассаж», «АвтоСпецЦентр» и другие.

Банки: Абсолют Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Первый Чешско-Российский Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, «Ренессанс Кредит», МДМ Банк, Московский Кредитный Банк, ОТП Банк, Морской Банк, Банк ИТБ, Промсвязьбанк, ПриСоцБанк и другие, Связь-Банк, Руна-Банк, Новикомбанк и др.

Количество клиентов составляет 38 тысяч юридических и более 600 тысяч физических лиц. В числе крупных клиентов страховщика значатся: ООО «Термафлекс Изоляция+», компания «Автотор», ЗАО «ПО «Одинцово», УК «Комфорт Сити», ООО «Системы Нефть и Газ Балтия», ОАО «ВАРЗ-400» (Внуковский авиаремонтный завод № 400), ТРЦ «Домодедовский», лечебно-диагностический центр «ПАТЕРО КЛИНИК», мебельный центр ROOMER, КП «Технопарк «Строгино», ОАО «Гостиничный комплекс «Берлин», МУП «Кунгуравтотранс», АО «Порт Самара», АО «Корпорация развития Приморского края», АО «Русатом Сервис», КП Технопарк «Строгино», ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», ОАО Международный аэропорт «Минеральные Воды» и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Rückversicherung AG (АА-) и General Reinsurance AG (АА+).

Дата последнего изменения: 13 ноября 2018 г.