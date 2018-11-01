Справка banki.ru о компании

АО «СК «Стерх» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года компания заняла 56-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 21-е место – по ОСАГО (доля 67,45% в страховом портфеле) и стала лидером по сборам в Республике Саха (Якутия). Региональная сеть включает 35 филиалов в Республике Саха и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске.

Компания создана указом президента Республики Саха (Якутия) в 2005 году и зарегисторована как АО «Региональная страховая компания «Стерх». В апреле 2018 года общество переименовано в АО «Страховая компания «Стерх».



В настоящее время компания является универсальным страховщиком и входит в лидеры страховой отрасли Дальнего Востока. СК «Стерх» имеет дочернюю компанию, специализирующуюся на обязательном и добровольном медицинском страховании – ОАО «ГСМК «Сахамедстрах» (160-е место по общему объему сборов и 69-е место в сегменте добровольного медицинского страхования в 2017 году).

28 сентября 2017 года Совет директоров компании принял решение об отказе РСК «Стерх» от осуществления перестрахования и передачи соответствующего портфеля СПАО «Ингосстрах». В марте 2018 года в «Ингосстрах» был передан страховой/перестраховочный портфель по обязательному страхованию ответственности перевозчика и обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов.

27 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-1110 отозвал лицензии компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и на осуществление перестрахования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Российского антитеррористического страхового пула.

Акционерами компании выступает ряд юридических лиц, среди которых наибольшей долей в уставном капитале компании владеет Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО «Республиканская инвестиционная компания» (17,34%) и АО «РИК Плюс» (14,83%).

С 2006 года компания демонстрирует непрерывное увеличение объемов сборов. В 2013 году прирост поступлений составил 58,27%, а по итогам 2015-го – 18,79% (в 2014-м году сборы увеличились незначительно – на 0,13% от показателя предыдущего года). В 2016-2017 годах поступления страховщика выросли 76,21% и 81,23% соответственно. В 2017 году объем собранной премии составил 2,16 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось 72,97% сборов, доля юридических лиц составила 27,03%. Основным регионом деятельности в 2017 году стала Республика Саха (Якутия), на территории которой страховщик собрал 60,82% от общего объема страховых премий. В течение 2017 года компания увеличила свое присутствие на страховом рынке региона с 26,22% до 33,15%. Размер страхового возмещения в 2017 году составил 994,64 млн рублей, уровень выплат – 46,03%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,28 млрд рублей премий, что на 19,37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,07 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 777,63 млн рублей, уровень выплат – 60,77%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля пришлись на автострахование (70,35%, из них ОСАГО – 67,45%, каско – 2,89%), страхование имущества (10,51%, из них имущества юридических лиц – 8,38%, физических лиц – 2,13%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,4%), страхование средств воздушного транспорта (3,72%), страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (3,59%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 1,27 млрд рублей (58,9%), размер среднего агентского вознаграждения составил 36,44%.

В 2017 году организация показала убыток размере 355,05 млн рублей по РСБУ и 365,14 млн рублей по МСФО. Предыдущий год также завершен с убытком, размер которого составил 88,99 млн рублей по РСБУ и 159,82 млн рублей по МСФО.

31 августа 2018 года внеочередным общим собранием акционеров АО СК «Стерх» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 1,18 млрд рублей уменьшается на 34,94 млн рублей путём погашения бездокументарных обыкновенных именных акций. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 1,15 млрд рублей.



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 46 ед. (их них 30 – страховые организации, 16 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 275 чел. (из них 126 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBB, прогноз по рейтингу – стабильный (обновлен 19 апреля 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом.

АКРА: ВВВ(RU), прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный (дата события – 14 мая 2018 года). Понижение прогноза обусловлено изменением прогноза по кредитному рейтингу Республики Саха (Якутия). Кредитный рейтинг впервые присвоен компании 26 апреля 2018 года.

Руководство: Семен Березин (генеральный директор), Иван Сидоров, Анатолий Аммосов,Туйара Трофимова.

Совет директоров: Андрей Романов (председатель), Павел Багынанов, Валерий Великих, Сергей Местников, Евгений Чекин, Семен Березин, Диана Петрова, Айталина Трофимова.

Партнеры

Банки: АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Примсоцбанк».

Клиенты компании: ОАО «Якутия», ОАО «Полярные авиалинии», ГБУ «Авиалесоохрана», Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия), «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий», ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», МУП «Чароит», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал» (г. Якутск), ООО «Янзолото», АО «Примавтодор», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Якутский хлебокомбинат», АО «Авиакомпания Якутия», АО «Вилюйавтодор», ГП ЧАО «ЧукотАвиа», АО «Восточный порт» и др.

Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.