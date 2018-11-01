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Страховая компания РСХБ-Страхование жизни

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Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
Справка banki.ru о компании

ООО «РСХБ – Страхование жизни» – новая компания на рынке страхования жизни, зарегистрированная в ноябре 2017 года в Москве. Входит в группу компаний «Россельхозбанк»*. Учредителем общества является АО «СК «РСХБ-Страхование» – универсальный страховщик, специализирующийся на страховании рисков агропромышленного комплекса и банкостраховании.

Компания планирует реализовывать полисы страхования жизни через банковский канал продаж, в первую очередь клиентам «Россельхозбанка».

К продаже полисов инвестиционного страхования жизни компания приступила с 20 марта 2018 года. По состоянию на 26 марта объем собранных страховых премий превысил отметку в 100 млн рублей. В текущем году компания планирует ввести ряд новых продуктов, прежде всего, программы накопительного страхования жизни и программу защиты здоровья.

За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,18 млрд рублей премий (60-е место по сборам в ренкинге российских страховщиков). Выплаты за указанный период не осуществлялись.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Совет директоров: Ирина Жачкина (председатель), Дмитрий Сергеев, Оксана Лут, Кирилл Лёвин, Сергей Фетисов.

Руководство: Максим Мальков (генеральный директор), Мария Рубина (гл. бухгалтер).

*Группа «Россельхозбанк» – финансовая группа, включающая «Российский Сельскохозяйственный банк» (сокр. АО «Россельхозбанк») – один из крупнейших банков в России, «РСХБ-Страхование» (страховая компания), ООО «РСХБ – Страхование жизни» (страхование жизни), «РСХБ-Управление активами» (управляющая компания группы). Среди российских банков и банков Центральной и Восточной Европы ОАО «Россельхозбанк» занимает лидирующие позиции, а также является ведущим банком в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в собственности государства.

Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «РСХБ-Страхование жизни»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4358 от 19.01.2018
Руководитель
Максим Мальков (генеральный директор)
по информации на 29 января 2018 г.
ОГРН
5177746158948
Адрес
119034, г. Москва, переулок Гагаринский, д. 3, эт. 1, пом. II, ком. 18
Телефоны
8 (800) 500-99-55
+7 (495) 745-99-58
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4358 от 19.01.2018 Действует
ЦБРФ СЖ № 4358 от 19.01.2018 Действует
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