Страховая компания РСХБ-Страхование жизни

Справка banki.ru о компании

ООО «РСХБ – Страхование жизни» – новая компания на рынке страхования жизни, зарегистрированная в ноябре 2017 года в Москве. Входит в группу компаний «Россельхозбанк»*. Учредителем общества является АО «СК «РСХБ-Страхование» – универсальный страховщик, специализирующийся на страховании рисков агропромышленного комплекса и банкостраховании.

Компания планирует реализовывать полисы страхования жизни через банковский канал продаж, в первую очередь клиентам «Россельхозбанка».



К продаже полисов инвестиционного страхования жизни компания приступила с 20 марта 2018 года. По состоянию на 26 марта объем собранных страховых премий превысил отметку в 100 млн рублей. В текущем году компания планирует ввести ряд новых продуктов, прежде всего, программы накопительного страхования жизни и программу защиты здоровья.



За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,18 млрд рублей премий (60-е место по сборам в ренкинге российских страховщиков). Выплаты за указанный период не осуществлялись.



Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Совет директоров: Ирина Жачкина (председатель), Дмитрий Сергеев, Оксана Лут, Кирилл Лёвин, Сергей Фетисов.

Руководство: Максим Мальков (генеральный директор), Мария Рубина (гл. бухгалтер).

*Группа «Россельхозбанк» – финансовая группа, включающая «Российский Сельскохозяйственный банк» (сокр. АО «Россельхозбанк») – один из крупнейших банков в России, «РСХБ-Страхование» (страховая компания), ООО «РСХБ – Страхование жизни» (страхование жизни), «РСХБ-Управление активами» (управляющая компания группы). Среди российских банков и банков Центральной и Восточной Европы ОАО «Россельхозбанк» занимает лидирующие позиции, а также является ведущим банком в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% акций банка находится в собственности государства.



Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.