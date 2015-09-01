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Страховая компания Отчизна

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
154 570
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
8 324
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
268 313
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
2 798
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Отчизна» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 191-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование грузов (61,05%) и страхование имущества юридических лиц (20,01%). СК «Отчизна» не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и ассоциированных компаний. Головной офис компании находится в Москве.

Банк России приказом от 16.11.2015 года № ОД-3191 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Отчизна». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2618 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Отчизна»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств.

СК «Отчизна» зарегистрирована в 2003 году. Приоритетными направлениями деятельности компании является страхование грузов, страхование имущества и добровольное страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг.

Главным участником компании с октября 2015 года является ООО «Стройгазпромавтоматика» (98,44%, единственный участник – Андрей Федькин). С июня по октябрь 2015 года 58,59% в уставном капитале компании принадлежали Юрию Савину (58,59%), а ранее – Региональной общественной организации инвалидов «Луч», которая контролировалась Ильфатом Гатауллиным.

В последние три года компания демонстрировала существенные темпы прироста объема поступлений. Так, в 2012 году организация собрала на 363,18% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (71,67 млн рублей против 15,47 млн рублей годом ранее). В 2013 году объем страховых взносов увеличился на 115,87%, в 2014 году – на 73,42%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 268,31 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 154,72 млн рублей), 95,3% из них составляют сборы с юридических лиц и 4,7% – с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Кемеровской области (42,54%) и Москве (37,47%).

Выплаты в 2014 году составили 2,8 млн рублей. Уровень выплат – 1,04%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 88,86 млн рублей (прирост 136,13% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 454 тыс. рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование грузов (61,05%), страхование имущества юридических лиц (20,01%), страхование ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (9,26%), добровольное медицинское страхование (4,71%), каско (3,09%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 216,06 млн рублей (80,53%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,86%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 8,32 млн рублей, по МСФО – 7,98 млн рублей.

Уставный капитал – 154,57 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Домнин (генеральный директор).

Информация о клиентах и банках-партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 22 мая 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Отчизна»
лицензия ЦБРФ СЛ №3913 от 16.04.2015
Руководитель
Александр Витальевич Домнин (генеральный директор)
по информации на 19 июня 2016 г.
ОГРН
1037704025424
Адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, ком. 337
Телефоны
+7 (499) 391-49-76
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ №3913 от 16.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 16.11.2015 года № ОД-3191 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Отчизна».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств.
ЦБРФ СИ №3913 от 16.04.2015 Отозвана
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