Страховая компания Астро-Волга-Мед

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Астро-Волга-Мед» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, занимающаяся обязательным медицинским страхованием. По итогам 2017 года компания находится на 203-м месте в рэнкинге российских страховщиков и 147-м месте по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. На рынке ОМС занимает 12-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных граждан и первое место в Самарской области (доля рынка – 48,9%). С 2017 года входит в состав федеральной страховой группы «МАКС». Компания имеет два филиала в городах Тольятти и Сызрань, а также около 100 пунктов выдачи полисов на территории Самарской области. Головной офис находится в Самаре.

АО «Астро-Волга-Мед» создано в апреле 1995 года. В апреле 2004 года в связи со сменой акционеров компания была переименована в ЗАО «Самара-Мед», а годом позже сменила название на ЗАО «Страховая компания «Самара-Мед». В октябре 2012 года после слияния с ЗАО МСК «Аско-Ваз» компания была переименована в АО «СК «Астро-Волга-Мед».

Страховщик является членом Ассоциации медицинских страховых компаний РФ, Ассоциации медицинских страховых компаний Самарской области, Всероссийского союза страховщиков.

Основным направлением деятельности страховой организации является реализация обязательного медицинского страхования на территории Самарской области.

25 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1338 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

С января 2017 года единственным акционером общества является медицинская страховая компания «МАКС-М», занимающая четвертое место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинг компании

В 2015 г. рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило «Астро-Волга-Мед» рейтинг надежности и качества услуг на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг», а в 2016 г - подтвердило данный рейтинг с прогнозом «стабильный».

В 2017 году рейтинг АО «СК «Астро-Волга-Мед» был отозван, поскольку компания вошла в состав страховой группы «МАКС», имеющий более высокий рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».

Руководство: Татьяна Куликова (генеральный директор).

Количество клиентов компании, застрахованных по ОМС на 1 января 2018 года превышает 1,35 млн человек – около половины населения Самарской области.

Дата последнего изменения: 20 августа 2018 г.