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Страховая компания Новый Уренгой

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
122 260
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
6 405
за 2017
Справка banki.ru о компании

АО «МСК «Новый Уренгой» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года на рынке ОМС компания заняла 37-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 115 тысяч человек. Организация ведет свою деятельность через пункты выдачи полисов, расположенные в поселках и селах Ямало-Ненецкого автономного округа. Сеть представительств и филиалов отсутствует. Головной офис находится в г. Новый Уренгой.

МСК «Новый Уренгой» зарегистрировано на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в январе 1994 года в виде муниципального унитарного предприятия. С момента основания компания оказывает услуги медицинского страхования населению ЯНАО.

По состоянию на 1 января 2018 года компания заняла в регионе третье место по численности застрахованных граждан (рыночная доля компании в регионе – 20,8%), уступив лидерство АО СК «СОГАЗ-Мед» (43,3%) и АО ГМСК «Заполярье» (35,9%).

18 мая 2016 года Банк России приказом № ОД-1536 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Из годового отчета следует, что решение о прекращении деятельности принято в связи с отсутствием перспектив развития данного направления и необходимостью наращивания собственных средств до 156 млн рублей в соответствии с требованиями страхового законодательства об обеспечении маржи платежеспособности при осуществлении добровольных видов страхования.

В 2017 году компания заключила договоры на предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому страхованию с 35 медицинскими организациями, реализующими Программу ОМС в ЯНАО. С мая 2017 года общество является членом Всероссийского союза страховщиков.

Учредителем и единственным акционером общества является Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

По итогам 2017 года, согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль компании составила 6,41 млн рублей, что более чем в три раза меньше показателя предыдущего года (в 2016-м прибыль после налогообложения достигла 20,39 млн рублей).

Уставный капитал – 122,26 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Лепеха (генеральный директор), Марина Гайнеева, Галина Ушакова (главный бухгалтер).

Совет директоров: Алексей Горпинченко (председатель), Надежда Бондарь, Оксана Бескоровайная, Светлана Лепеха, Геннадий Сердюк.

По состоянию на 1 августа 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС превысило 115,5 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 28 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
АО МСК «Новый Уренгой»
лицензия ЦБРФ ОС № 1961 - 01 от 09.10.2015
Руководитель
Светлана Леонидовна Лепеха
по информации на 28 августа 2018 г.
ОГРН
1098904002724
Адрес
629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 16 Б
Телефоны
+7 (3494) 23-93-56
8 (800) 775-75-89
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 1961 - 01 от 09.10.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 1961 от 09.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 18.05.2016 года № ОД-1536 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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