Страховая компания Наша гарантия

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Наша гарантия» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 159-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 60-е место по сборам каско. Основными составляющими страхового портфеля в 2015 году стали: страхование средств наземного транспорта (63,18%), добровольное медицинское страхование (16,46%) и страхование грузов (13,88%). Компания имеет филиалы в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Головной офис находится в Москве.

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3752 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, неисполнением предписания Банка России надлежащим образом.

СК «Наша гарантия» работает на рынке страховых услуг с 2003 года. Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим широкий спектр страховых услуг для представителей бизнеса и частных лиц. Приоритетными направлениями деятельности являются страхование средств наземного транспорта, страхование грузов и добровольное медицинское страхование.



СК «Наша гарантия» являлась членом Ассоциации «Агропромстрах» и до 2015 года активно занималась сельскохозяйственным страхованием (~15% в страховом портфеле в 2014 году). В связи с принятым Банком России решением о наделении Национального союза агростраховщиков (НСА) статусом единого профобъединения на рынке агрострахования с господдержкой, обществу необходимо было до 1 января 2016 года выйти из Агропромстраха и вступить в НСА. В настоящее время СК «Наша гарантия» не имеет права заключать договоры сельскохозяйственного страхования с господдержкой ввиду отсутствия компании в списке членов союза по состоянию на 15 июня 2016 года.

Главным участником страхового общества является ООО «Орната» (99,99%). Через ряд российских организаций, общество контролируется компанией Gart International Inc, зарегистрированной на Маршалловых островах. Бенефициары компании не раскрываются. Дочерних и зависимых обществ компания не имеет.

В 2012-2013 годах динамика поступлений компании являлась негативной. В 2012 году было собрано на 13,28% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (2,18 млн рублей против 2,52 млн рублей годом ранее). Годом позже снижение объемов страховых взносов достигло 50,62%, размер собранных премий составил 1,08 млн рублей. В 2014 году компания демонстрирует резкое наращивание объемов поступлений – до 51,65 млн рублей. В 2015 году продолжается положительная динамика поступлений – темп прироста составил 348,20%. Объем собранной страховой премии в 2015 году составил 231,5 млн рублей, из них 76,18% составляют сборы с физических лиц и 23,82% – с юридических лиц. Сбор премий осуществлен в восьми регионах России, из них наибольший объем собран в Москве (76,93%).

Выплаты в 2015 году составили 46,05 млн рублей. Уровень выплат – 19,89%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком было собрано 60,53 млн рублей, что на 26,86% больше, чем за аналогичный период 2015 года, выплачено – 20,25 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 33,45%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: каско (63,18%), добровольное медицинское страхование (16,46%), страхование грузов (13,88%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,62%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 220,22 млн рублей (95,13%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,74%.

Чистая прибыль компании в 2015 году составила 3,06 млн рублей согласно отчетности по РСБУ. Информация о совокупном доходе (убытке) по МСФО за 2015 год на сайте компании не размещена (по состоянию на 17 июня 2016 года). По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 1,29 млн рублей по РСБУ и 2,58 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 155 млн рублей (по состоянию на 1 июня 2016 года).

На 1 июня 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Олег Цакунов (генеральный директор), Илья Рейслер (президент), Светлана Белозерова (главный бухгалтер).

Клиенты: Управляющая Компания «МежРегионФинанс», НП «Межрегиональное объединение строительных компаний «Русстрой», НП Межрегиональное объединение проектных компаний «Проектировщик», Постоянное ПРЕД Администрации Краснодарского края, Московский Государственный Университет им. Ломоносова М.В. и др.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2016 г.