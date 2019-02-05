Ситибанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Просто кредитная карта
MasterCard World «Просто кредитная карта» — Ситибанк
Основные характеристики
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 4%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
возможно подключение транспортного приложения для оплаты проезда в метро и наземном городском транспорте г. Москвы (ГУП Мосгортранс)
Cash Back
от 2 до 4%
- 2% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19);
- до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.19)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 13,9% до 32,9%
13,9–29,9% - с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% - без оплаты в рассрочку
Требования и документы
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатный выпуск и годовое обслуживание;
- отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах;
- транспортное приложение;
- пониженная ставка по операциям в рассрочку
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку
Дата актуализации
05.02.2019 22:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Просто кредитная карта» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба