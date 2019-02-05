Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможно подключение транспортного приложения для оплаты проезда в метро и наземном городском транспорте г. Москвы (ГУП Мосгортранс) Cash Back 2% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19);

до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.19) от 2 до 4% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;

транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;

СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 13,9–29,9% - с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% - без оплаты в рассрочку от 13,9% до 32,9% Требования и документы Возраст от 22 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки") Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатный выпуск и годовое обслуживание;

отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах;

транспортное приложение;

пониженная ставка по операциям в рассрочку Минусы дорогое СМС-информирование Особые ограничения льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку Дата актуализации 05.02.2019 22:37 Оформить карту 567 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.