Страховая компания ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса)

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Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3718 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса)».

Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2693 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 10.08.2015 компания находится в стадии ликвидации. Информация о намерении передать страховой портфель на сайте компании и сайте Банка России по состоянию на 10.08.2015 отсутствует.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2016 года ООО «ИНСОТЭК» признано банкротом, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Коротков Кирилл Геннадьевич.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 7 июня 2017 года ООО «ИНСОТЭК» ликвидировано вследствие банкротства.

Дата последнего изменения: 7 июня 2017 г.