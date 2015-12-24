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Страховая компания ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса)

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
184 815
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
114 612
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3718 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса)».

Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2693 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 10.08.2015 компания находится в стадии ликвидации. Информация о намерении передать страховой портфель на сайте компании и сайте Банка России по состоянию на 10.08.2015 отсутствует.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2016 года ООО «ИНСОТЭК» признано банкротом, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Коротков Кирилл Геннадьевич.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 7 июня 2017 года ООО «ИНСОТЭК» ликвидировано вследствие банкротства.

Дата последнего изменения: 7 июня 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса)»
лицензия ФСФР С №3652 77 от 25.12.2012
Руководитель
Кирилл Геннадьевич Коротков (конкурсный управляющий)
по информации на 25 февраля 2016 г.
ОГРН
1027700307623
Адрес
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 4, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 783-60-18
8 800 555-60-18
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №3652 77 от 25.12.2012 Отозвана

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3718 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «ИНСОТЭК».

Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.

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