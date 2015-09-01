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Страховая компания Антал-Страхование

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
6 508
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
295 150
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
109 538
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Антал-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 187-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основной составляющей страхового портфеля компании в 2014 году являлось автострахование, в частности автокаско (~90%). ООО «Антал-Страхование» не имеет филиалов и представительств, а также дочерних компаний. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 02.06.2016 года № ОД-1762 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Антал-Страхование».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 23.03.2016 № ОД-971), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 17 марта 2017 года ООО «Антал-Страхование» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

ООО «Антал-Страхование» основано в 1999 году как ООО «Страховая компания Золотой Резерв». С 2001 по 2013 год компания функционировала под названием ООО «ФСО «Столичное страховое общество». В настоящее время компания является универсальным страховщиком, основная деятельность которого сфокусирована на автостраховании (каско, ОСАГО, страхование ГО владельцев автотранспортных средств).

Участниками организации с августа 2015 года являются физические лица – Николай Селенков (75%) и Наталья Гундорова (25%). Наталья Гундорова является супругой Сергея Гундорова – совладельца КБ «Анталбанк», лицензия на осуществление банковских операций которого отозвана 24 сентября 2015 года. Ранее 75% уставного капитала принадлежало ООО «Технострой».

В период с 2007 по 2011 год страховые взносы компании были незначительными и колебались в пределах от 9 до 31 тыс. рублей. В последние три года компания демонстрировала существенное увеличение объемов страховых премий. Так, в 2012 году объем поступлений составил 4,67 млн рублей против 17 тыс. рублей годом ранее. В 2014 году объем страховых премий достиг 295,15 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 121,45 млн рублей), 99,92% из них составляют сборы с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий собран в Москве, где компания заняла 108-е место по общим взносам и 35-е место по каско.

Выплаты в 2014 году составили 109,54 млн рублей. Уровень выплат – 37,11%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 87,24 млн рублей (прирост 116,87% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 45,69 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2014 году на 99,73% состоял из автострахования, при этом сборы по каско составляли 89,59%, ОСАГО – 10,13%.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 294,05 млн рублей (99,63%), размер среднего агентского вознаграждения составил 18,01%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 6,51 млн рублей, по МСФО – 8,02 млн рублей.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Олег Волошин (генеральный директор), Диана Ряшенцева, Татьяна Савинкова.

Банком-партнером до 24 сентября 2015 года являлся КБ «Анталбанк». В настоящее время Банк России отозвал лицензию кредитной организации на осуществление банковских операций.

Информация о клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 27 марта 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Антал-Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3258 от 03.11.2015
Руководитель
Оксана Владимировна Кушнер (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 30 марта 2017 г.
Адрес
107031, г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 215-04-04
8 800 333-18-22
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3258 от 03.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 02.06.2016 года № ОД-1762 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Антал-Страхование».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 23.03.2016 № ОД-971), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3258 от 03.11.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 3258 - 03 от 03.11.2015 Отозвана
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