Страховая компания БИН Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «БИН Страхование» – универсальная, относительно небольшая по размеру сборов организация. В настоящее время компания прекратила ведение страховой деятельности. Сеть филиалов и офисов с октября 2016 года закрыта. Обслуживанием действующих договоров и урегулированием страховых случаев с июня 2016 года занимается САО «ВСК». В 2018 году общество заняло 160-е место в рэнкинге страховых компаний России.

Компания «БИН Страхование» была создана в 2000 году как страховая компания «Ласкор» в группе «БИН» (группа занималась в основном нефтедобычей, девелопментом и финансовым бизнесом; контролировалась основателем «РуссНефти» Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом Гуцериевым и племянником Микаилом Шишхановым). Основными акционерами страховщика выступили «РуссНефть» и Бинбанк. В первые несколько лет «Ласкор» являлся кэптивной компанией, обслуживая главным образом риски компаний, аффилированных с «РуссНефтью».

В 2005 году владельцы «Ласкора» приняли решение о выходе страховщика на открытый рынок. Под новым брендом «Первая страховая компания» страховщик намеревался к 2010 году войти в число крупнейших игроков рынка. Для осуществления амбициозного плана уставный капитал страховщика был увеличен почти в четыре раза – до 1 млрд рублей, компания активно развивала региональный бизнес (к 2010 году подразделения страховщика должны были открыться в каждом российском регионе). По итогам 2010 года компания занимала 33-е место на страховом рынке, собрав 2,7 млрд рублей страховой премии.

В 2012 году финансовые активы группы «БИН» стали работать под единым брендом, и компания получила свое нынешнее название – «БИН Страхование».

В мае 2016 года акционеры страховой компании ВСК и группы «Бин», совладельцем которой является Микаил Шишханов, подписали соглашение об интеграции страховых бизнесов. Проект реализован на базе и под управлением ВСК. В рамках сделки, состоявшейся 27 июля 2016 года, САО «ВСК» приобрело право собственности на 100% долю ООО «БИН Страхование. С 20 июня 2016 года обслуживание действующих договоров и урегулирование страховых событий осуществляет САО «ВСК».

В сентябре 2017 года ООО «БИН Страхование» завершило передачу портфеля по ОСАГО в страховое акционерное общество «ВСК». 15 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-379 отозвал лицензию компании на осуществление ОСАГО. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания является членом Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского антитеррористического страхового пула и других профессиональных объединений. По состоянию на 1 августа 2018 года «БИН Страхование» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 12 компаний и одно общество взаимного страхования).

Уставный капитал – 1,07 млрд рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания публичного статуса рейтинга (дата актуализации – 16 августа 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз и снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало публичный рейтинг финансовой устойчивости ООО «БИН Страхование» и перевело его в разряд не подлежащего разглашению (дата события – 20 июля 2016 года). Рейтинг выхода присвоен на уровне ВВВ+ «Достаточная степень надежности».

Руководство: Александр Аксенов (генеральный директор).

Клиенты: ЗАО «Орехпром», «МосводоканалНИИпроект», ЗАО «Компания СТА» (Омск), магазины группы «Ювелир-Карат», МУП «Ульяновскводоканал», агрохолдинг «КОМОС Групп», ООО «Проинвест – Рус», ООО «Речфлот» и другие.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как синдикаты Lloyd's of London, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Axa, QBE, Allianz, ACE, а также брокеры AON, Marsh, RFIB Group Ltd. и Willis.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.