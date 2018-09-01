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Страховая компания БИН Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
1 070 000
на 01.09.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
370 650
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
32 126
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
322 987
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности
  • Страхование загородных домов
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Перестрахование
  • Банкострахование
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Справка banki.ru о компании

 

ООО «БИН Страхование» – универсальная, относительно небольшая по размеру сборов организация. В настоящее время компания прекратила ведение страховой деятельности. Сеть филиалов и офисов с октября 2016 года закрыта. Обслуживанием действующих договоров и урегулированием страховых случаев с июня 2016 года занимается САО «ВСК». В 2018 году общество заняло 160-е место в рэнкинге страховых компаний России.

 

 

Компания «БИН Страхование» была создана в 2000 году как страховая компания «Ласкор» в группе «БИН» (группа занималась в основном нефтедобычей, девелопментом и финансовым бизнесом; контролировалась основателем «РуссНефти» Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом Гуцериевым и племянником Микаилом Шишхановым). Основными акционерами страховщика выступили «РуссНефть» и Бинбанк. В первые несколько лет «Ласкор» являлся кэптивной компанией, обслуживая главным образом риски компаний, аффилированных с «РуссНефтью».

 

В 2005 году владельцы «Ласкора» приняли решение о выходе страховщика на открытый рынок. Под новым брендом «Первая страховая компания» страховщик намеревался к 2010 году войти в число крупнейших игроков рынка. Для осуществления амбициозного плана уставный капитал страховщика был увеличен почти в четыре раза – до 1 млрд рублей, компания активно развивала региональный бизнес (к 2010 году подразделения страховщика должны были открыться в каждом российском регионе). По итогам 2010 года компания занимала 33-е место на страховом рынке, собрав 2,7 млрд рублей страховой премии.

 

В 2012 году финансовые активы группы «БИН» стали работать под единым брендом, и компания получила свое нынешнее название – «БИН Страхование».

 

В мае 2016 года акционеры страховой компании ВСК и группы «Бин», совладельцем которой является Микаил Шишханов, подписали соглашение об интеграции страховых бизнесов. Проект реализован на базе и под управлением ВСК. В рамках сделки, состоявшейся 27 июля 2016 года, САО «ВСК» приобрело право собственности на 100% долю ООО «БИН Страхование. С 20 июня 2016 года обслуживание действующих договоров и урегулирование страховых событий осуществляет САО «ВСК».

 

В сентябре 2017 года ООО «БИН Страхование» завершило передачу портфеля по ОСАГО в страховое акционерное общество «ВСК». 15 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-379 отозвал лицензию компании на осуществление ОСАГО. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

 

Компания является членом Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского антитеррористического страхового пула и других профессиональных объединений. По состоянию на 1 августа 2018 года «БИН Страхование» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 12 компаний и одно общество взаимного страхования).

 

Уставный капитал – 1,07 млрд рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

 

Рейтинги компании

 

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания публичного статуса рейтинга (дата актуализации – 16 августа 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз и снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

 

Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало публичный рейтинг финансовой устойчивости ООО «БИН Страхование» и перевело его в разряд не подлежащего разглашению (дата события – 20 июля 2016 года). Рейтинг выхода присвоен на уровне ВВВ+ «Достаточная степень надежности».

 

Руководство: Александр Аксенов (генеральный директор).

 

Клиенты: ЗАО «Орехпром», «МосводоканалНИИпроект», ЗАО «Компания СТА» (Омск), магазины группы «Ювелир-Карат», МУП «Ульяновскводоканал», агрохолдинг «КОМОС Групп», ООО «Проинвест – Рус», ООО «Речфлот» и другие.

 

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как синдикаты Lloyd's of London, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Axa, QBE, Allianz, ACE, а также брокеры AON, Marsh, RFIB Group Ltd. и Willis.

 

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «БИН Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3487 от 02.11.2016
Руководитель
Александр Эдуардович Аксенов (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1027739013202
Адрес
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, пом. 22В
Телефоны
+7 (495) 921-20-00
8 800 100-20-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3487 от 02.11.2016 Действует
ЦБРФ СИ № 3487 от 02.11.2016 Действует
ЦБРФ ОС № 3487 - 03 от 02.11.2016 Отозвана

Банк России приказом от 15.02.2018 года № ОД-379 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ООО «БИН Страхование». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ ОС № 3487 - 04 от 02.11.2016 Действует
ЦБРФ ОС № 3487 - 05 от 02.11.2016 Действует
ЦБРФ ПС № 3487 от 02.11.2016 Действует
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