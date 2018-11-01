Россия
Вход
Поиск

Страховая компания БАСК

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
480 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
119 757
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
559 523
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
289 349
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

АО Страховая компания «БАСК» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 102-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Компания имеет филиалы и представительства в Московской, Челябинской, Иркутской областях, Башкортостане, Удмуртии, Республике Саха (Якутия), а также в основных промышленных центрах Кузбасса. Головной офис находится в г. Белово (Кемеровская область).

СК «БАСК» основана в 1993 году в виде Акционерного общества закрытого типа «Беловская акционерная страховая компания». В своей деятельности общество ориентировалось на страхование имущественных и корпоративных рисков в угольной отрасли Кузбасса. Под действующим названием компания работает с 2006 года.

В настоящее время СК «БАСК» предлагает страховые услуги для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по различным видам страхования имущества, ответственности и личного страхования. Основными направлениям деятельности по итогам 2017 года являлись ДМС и ОСАГО (совокупно более 76% страхового портфеля).

«БАСК» является членом ведущих объединений страховщиков России – Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности.

Акционером компании выступает предприниматель Игорь Зюзин (93,56% акций) – основной владелец горно-металлургического холдинга «Мечел». Дочерних и зависимых обществ СК «БАСК» не имеет.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 25 января 2018 года).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Римма Чмаро (генеральный директор), Тамара Жукова (главный бухгалтер), Игорь Вояковский, Эдуард Рябоконь, Елена Попова.

Совет директоров: Анастасия Евдокимова, Римма Чмаро, Тамара Жукова, Олег Дубов, Игорь Вояковский.

Клиентами СК «БАСК» являются более шести тысяч предприятий и организаций, среди которых: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО «Торговый порт Посьет», ООО «Порт Мечел-Темрюк», ОАО «Порт Ванино», ПАО «Кузбассэнергосбыт», АО ХК «Якутуголь», ООО «Современные коммуникации Урала», МАУ детско-спортивный оздоровительный центр «Радуга» и др.

Партнеры по перестрахованию: АО «СОГАЗ», ЗАО «Капитал Ре», «Находка Ре» филиал ООО СК «ТИТ» в г. Находка и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «БАСК»
лицензия ЦБРФ СИ № 0518 от 25.09.2018
Руководитель
Римма Равилевна Чмаро (генеральный директор)
по информации на 19 марта 2019 г.
ОГРН
1024200540704
Адрес
652600, Кемеровская обл., г. Белово, Цинкзаводской пер., д. 8А
Телефоны
+7 (38452) 2-22-17
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 0518 от 25.09.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 0518 от 25.09.2018 Действует
ЦБРФ ОС № 0518 - 03 от 25.09.2018 Действует
ЦБРФ ОС № 0518 - 04 от 25.09.2018 Действует
Все страховые компании
 7364
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах