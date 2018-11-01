Справка banki.ru о компании

АО Страховая компания «БАСК» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 102-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Компания имеет филиалы и представительства в Московской, Челябинской, Иркутской областях, Башкортостане, Удмуртии, Республике Саха (Якутия), а также в основных промышленных центрах Кузбасса. Головной офис находится в г. Белово (Кемеровская область).

СК «БАСК» основана в 1993 году в виде Акционерного общества закрытого типа «Беловская акционерная страховая компания». В своей деятельности общество ориентировалось на страхование имущественных и корпоративных рисков в угольной отрасли Кузбасса. Под действующим названием компания работает с 2006 года.

В настоящее время СК «БАСК» предлагает страховые услуги для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по различным видам страхования имущества, ответственности и личного страхования. Основными направлениям деятельности по итогам 2017 года являлись ДМС и ОСАГО (совокупно более 76% страхового портфеля).

«БАСК» является членом ведущих объединений страховщиков России – Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности.

Акционером компании выступает предприниматель Игорь Зюзин (93,56% акций) – основной владелец горно-металлургического холдинга «Мечел». Дочерних и зависимых обществ СК «БАСК» не имеет.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 25 января 2018 года).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Римма Чмаро (генеральный директор), Тамара Жукова (главный бухгалтер), Игорь Вояковский, Эдуард Рябоконь, Елена Попова.

Совет директоров: Анастасия Евдокимова, Римма Чмаро, Тамара Жукова, Олег Дубов, Игорь Вояковский.

Клиентами СК «БАСК» являются более шести тысяч предприятий и организаций, среди которых: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО «Торговый порт Посьет», ООО «Порт Мечел-Темрюк», ОАО «Порт Ванино», ПАО «Кузбассэнергосбыт», АО ХК «Якутуголь», ООО «Современные коммуникации Урала», МАУ детско-спортивный оздоровительный центр «Радуга» и др.

Партнеры по перестрахованию: АО «СОГАЗ», ЗАО «Капитал Ре», «Находка Ре» филиал ООО СК «ТИТ» в г. Находка и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.