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Страховая компания Медицинская страховая компания «Медстрах»

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
180 000
на 31.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
569
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
8 987
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
5 438
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «МСК «Медстрах» – небольшая по размеру сборов организация, занимающаяся добровольным и обязательным медицинским страхованием. По итогам 2017 года занимает 183-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 66-е место по сборам в сегменте ДМС в Москве. На рынке ОМС компания находится на 16-е месте среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет 1,34 млн человек (рыночная доля – 0,9%). Компания имеет около 20 пунктов выдачи полисов на территории Московской области. Головной офис находится в Москве.

ООО «МСК «Медстрах» зарегистрировано как акционерное общество в январе 1991 года по инициативе Академии медицинских наук СССР. Компания специализируется на предоставлении услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию для жителей Москвы и Подмосковья. МСК «Медстрах» состоит в договорных отношениях с более 1000 медицинскими организациями Москвы и Подмосковья.

Компания является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков, Московской ассоциации медицинских страховых организаций и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются: ООО «Аджастер» (31,9%, единственный участник – Марина Незнамова), ООО «ТМБ» (24,1%, единственный участник – Тимур Гизитдинов), ООО «Профит» (22%, единственный участник – Иван Гутик), ООО «Глорикидс МС» (22%, единственный участник – Эмиль Хасанов).

В марте 2018 года ряд СМИ опубликовал новость, что в конце 2017 года ООО «МСК «Медстрах» перешло под контроль компаний, близких к акционерам группы «РЕСО». Сама компания это сообщение не опровергла и не подтвердила.

В 2012-2013 годах компания показала отрицательный прирост сборов, объем премий сократился на 18,83% и 47,94% соответственно. В 2014-м отмечается увеличение объема сборов на 33,49%, а по итогам 2015-2016 годов – очередное снижение на 4,82% и 20,62%. В 2017 году страховщик получил 8,99 млн рублей премий, что на 8,95% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 9,87 млн рублей). В структуре сборов 76,4% занимают сборы с физических лиц и 23,6% – с юридических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве. Размер выплат по итогам минувшего года равен 5,44 млн рублей, уровень выплат – 60,51%. За первый квартал 2018 года сборы страховщика по добровольному страхованию отсутствуют, выплаты составили 975 тыс. рублей.

Основой страхового портфеля компании по итогам 2017 года стало добровольное медицинское страхование (100%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 2,97 млн рублей (33,01%), размер среднего агентского вознаграждения составил 5,9%.

По итогам 2017 года компания получила 569 тыс. рублей чистой прибыли по РСБУ и 294 тыс. рублей убытка по МСФО. Предыдущий год завершен с прибылью в размере 46,61 млн рублей по двум видам отчетности.

Уставный капитал – 180 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 124 чел., страховых агентов-физических лиц – 6 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации МСК «Медстрах» на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 31 июля 2017 года).

Руководство: Валерий Медведев (генеральный директор).

В «Медстрахе» застрахованы крупнейшие коммерческие банки, строительные предприятия, торговые фирмы и др. Наиболее крупными постоянными клиентами компании являются: ОАО «Агрохиминвест», ЗАО «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре», ОАО «Сатурн», ФГУП «Промресурс», МГТУ им.Баумана, ЗАО «Мостранссклад», ОАО «Элинар», ОАО «Мострансагентство» и др.

По состоянию на 1 июля 2018 года в МСК «Медстрах» по обязательному медицинскому страхованию застраховано почти 1,3 млн чел., из них 1,25 млн в Москве.

Дата последнего изменения: 13 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «МСК «Медстрах»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0484 от 05.03.2018
Руководитель
Валерий Иванович Медведев (генеральный директор)
по информации на 13 августа 2018 г.
ОГРН
1047744005022
Адрес
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1
Телефоны
+ 7 (495) 777-23-23
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0484 от 05.03.2018 Действует
ЦБРФ ОС № 0484 - 01 от 05.03.2018 Действует
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