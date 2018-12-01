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Страховая компания Спасские ворота-М

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
121 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-62 670
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
64 567
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
26 509
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализацией которой является обязательное и добровольное медицинское страхование. По итогам 2017 года компания заняла 157-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 68-е место по сборам ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС организация заняла девятое место по общей численности застрахованных лиц и третье место среди столичных страховщиков (доля рынка – 14,9%). Компания имеет 15 филиалов в крупных городах РФ. Головной офис находится в Москве.

СГ «Спасские ворота-М» зарегистрирована в 1992 году. Приоритетными направлениями деятельности компании является предоставление страховых услуг по добровольному медицинскому страхованию, а также оказание комиссионных услуг по программам обязательного медицинского страхования.

СГ «Спасские ворота-М» входит в состав рабочей группы МЗР РФ и Комитета здравоохранения г. Москвы по разработке учетно-отчетных форм медицинской статистики, является членом Межведомственной рабочей группы по совершенствованию нормативных документов системы ОМС г. Москвы, возглавляет постоянную рабочую группу по вопросам медицинского обеспечения по ОМС в рамках Московской ассоциации медицинских страховых организаций.

Компания является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков, Московской ассоциации медицинских страховых организаций, Российского союза промышленников и предпринимателей и Всероссийского союза страховщиков.

Акционерами компании являются: ООО «Иверс Экспорт» (35%, владелец общества – Борис Хаит), ООО «Тагатай» (30%), ООО «Вэлтис» (25%, владелец общества – Михаил Королев) и ООО «Абсида» (10%, владелец общества – Ольга Кочетова). Компания ранее являлась участником инвестгруппы «Спасские ворота» наряду с универсальной страховой компанией ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»*. Основателем инвестгруппы являлся Борис Хаит**.

В 2013 году страховая организация собрала на 32,84% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (74,68 млн рублей против 111,2 млн рублей годом ранее). В 2014 году объем сборов незначительно увеличился (+1,66%), а по итогам 2015-2016 годов отмечается сокращение сборов на 3,86% и 5,99% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 64,57 млн рублей, что на 5,92% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 68,63 млн рублей). В структуре сборов 83,41% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, 16,59% – доля юрлиц. Размер страховых выплат по итогам прошлого года равен 26,51 млн рублей, уровень выплат – 41,06%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 43,13 млн рублей (-22,91% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 17,98 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 41,7%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года заняло добровольное медицинское страхование (100%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 36,6 млн рублей (56,69%), размер среднего агентского вознаграждения составил 19,06%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 62,67 млн рублей по РСБУ и 51,21 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с 79,01 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 68,25 млн рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 121 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 450 чел., страховых агентов-физических лиц – 28 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Виктория Казакова (генеральный директор), Галина Бекина, Ярослав Тихомиров, Мария Королева, Наталия Жилина, Андрей Хрупалов, Наталья Лыкова.

Суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах на 1 декабря 2018 года составило более 3,39 млн человек.

*ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» основано в 1995 году Борисом Хаитом. Долгое время организация являлась одной из ведущих страховых компаний России, активы которой превышали 5 млрд рублей. В 2008 году компанию «Спасские ворота» приобрела СГ МСК. Процесс интеграции компаний был завершен в апреле 2011 года. С того момента компании продолжили работу под единым брендом как одно юридическое лицо – ОАО «Страховая группа МСК». В ноябре 2016 года СГ МСК было присоединено к ООО «ВТБ Страхование».

**Борис Хаит – основатель и бывший владелец страховой группы «Спасские ворота», а также бывший владелец «Мост-банка», ликвидированного в 2005 году. В 1995 году Борис Хаит основал страховую компанию «Спасские ворота», контрольный пакет акций которой продал в 2007 году «Банку Москвы». После продажи бизнесменом контрольного пакета акций бренд «Спасские ворота» на несколько лет ушел с рынка в связи с присоединением бизнеса «Спасских ворот» к СК МСК, в результате чего образовалась группа «СГ МСК». При этом Борис Хаит сохранял за собой 25%+1 акцию «Спасских ворот», которые впоследствии трансформировались примерно в 8% акций создаваемой «СГ МСК». В январе 2016 года начат процесс интеграции ООО «СГ МСК» в ООО «ВТБ Страхование», который успешно завершен в ноябре 2016 года. После слияния СГ «МСК» прекратило свою деятельность как юридическое лицо.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «СГ «Спасские ворота-М»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2354 от 08.09.2015
Руководитель
Виктория Борисовна Казакова (генеральный директор)
по информации на 14 декабря 2018 г.
ОГРН
1027739449913
Адрес
117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 53, корп. 1
Телефоны
8 800 770-07-99
+7 (495) 775-17-99
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2354 от 08.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 2354 - 01 от 08.09.2015 Действует
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