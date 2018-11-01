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Страховая компания Ренессанс Здоровье (Благосостояние)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
7 556
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
3 215 942
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
657 212
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни
  • Инвестиционное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Пенсионное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Накопительные пенсионные программы
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Информация о компании

АО СК «Ренессанс здоровье» (прежнее наименование АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»)

СК «Ренессанс здоровье» (прежнее наименование АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ») – один из крупнейших провайдеров корпоративного страхования от несчастных случаев и болезней. Компания предоставляет профессиональные финансовые услуги для индивидуальных клиентов, корпораций и банков в 63 регионах России.

· Уровень надежности ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА»

· Мы уже выплатили нашим клиентам более 3,5 млрд рублей

· Уровень удовлетворенности клиентов (Net Promoter Score3) +94 по шкале от -100 до +100

· Компания является эксклюзивным партнером международного страхового пула IGP в России

· Мы занимаем 4-е место на рынке страхования от несчастных случаев и болезней с долей рынка 3,7%

Мы предлагаем универсальный конструктор защиты. Работодатель сам выбирает перечень рисков, которые будут включены в покрытие и возможность прямо влиять на стоимость программы страхования.

Справка banki.ru о компании

АО СК «Ренессанс Здоровье» (ранее АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ») – средняя по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни и пенсионном обеспечении. С ноября 2017 года входит в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». По итогам 2017 года компания заняла 45-е место на российском рынке по размеру собранной премии и девятое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, занимающем 73,14% страхового портфеля. Подразделения компании работают в 63 регионах России. Головной офис расположен в Москве.

Свое начало компания берет с 2005 года, когда была создана специализированная компания по страхованию жизни «Авива» – «дочка» крупнейшего британского страховщика жизни Aviva.

Планы «Авива» были достаточно амбициозны – в течение пяти лет занять 10% российского рынка страхования жизни и войти в топ-5 крупнейших российских страховых компаний. Достичь этой цели компания намеревалась за счет активного развития страхования жизни корпоративных клиентов, продаж полисов через банки, а также экспансии в регионы – компания планировала ежемесячно открывать по одному новому подразделению и до 2010 года создать 40 филиалов по всей стране. Еще одним важным направлением деятельности Aviva на российском рынке стало пенсионное страхование – для этого в начале 2007 года «Авива» купила небольшой НПФ «Фонд трудовых накоплений» (НПФ не проводил операций; подробности сделки не разглашались), впоследствии переименовав его в НПФ «Авива».

По итогам 2008 года «Авива» заняла 22-е место среди крупнейших российских страховщиков жизни (171 млн рублей страховой премии), а в 2009 году, существенно нарастив собственную агентскую сеть (с 500 агентов до 5000), достигла 13-й позиции на российском рынке страхования жизни (384 млн рублей страховой премии). Также в 2009 году «Авиве» удалось значительно укрепить свои позиции на рынке пенсионного обеспечения, купив у нидерландской финансовой группы ING Group НПФ ИНГ (крупный фонд, занимавшийся страхованием международных корпоративных клиентов; получил новое название НПФ «Авива Пенсионное Обеспечение»).

В конце 2012 года, на фоне отказа компании от лицензии на общее страхование в России, на рынке появилась информация о намерении Aviva свернуть свой бизнес в России, передав портфель договоров другой страховой компании. А в начале 2013 года, в связи с намерением сконцентрироваться в странах, где Aviva занимает лидирующие позиции, страховщик продал свою российскую «дочку» вместе с НПФ «Авива Пенсионное обеспечение» структурам принадлежащего РЖД НПФ «Благосостояние» (крупный негосударственный пенсионный фонд, занимающий на 30 сентября 2012 года 2-е место по объему собственного имущества – 261,5 млрд рублей). Стоимость сделки составила 35 млн евро. Покупая компанию по страхованию жизни, пенсионный фонд таким образом готовился к допуску страховщиков в 2014 году к работе с пенсионными накоплениями россиян. Полгода спустя «Авива» начала работать под новым брендом – СК «Благосостояние», НПФ «Авива Пенсионное обеспечение» получил название НПФ «Благосостояние ЭМЭНСИ».

Следующим шагом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» стало расширение спектра предлагаемых страховых продуктов – компания намеревалась заняться ипотечным страхованием, страхованием финансовых рисков держателей карт и другими видами, а также планировала развивать сотрудничество в соответствующих страховых сегментах с банками-партнерами. Для этого в начале 2014 года «Благосостояние» купила у голландской Home Credit B.V. (входит в PPF Group) компанию «ППФ Страхование» (имела все необходимые лицензии, однако к моменту продажи практически не вела деятельность). Подробности сделки не раскрывались. В мае 2014 года «ППФ Страхование» начала работать под брендом «Благосостояние Общее страхование».

В декабре 2015 года АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» сообщило о приобретении 100% акций АО «Интач Страхование» (основную часть портфеля составляет автострахование). Соответствующее соглашение было подписано 8 декабря 2015 года АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» со страховым холдингом RSA Group и Европейским банком реконструкции и развития. В январе 2016 года Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство страховой компании «Благосостояние» о покупке 99,99% голосующих акций АО «Интач Страхование». Принадлежавший RSA пакет акций в 75% был выкуплен за 5 млн фунтов стерлингов, еще 25% «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выкупило у Европейского банка реконструкции и развития (стоимость доли ЕБРР не раскрывается).

В июле 2017 года состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Сделка по созданию объединенной страховой группы под брендом «Ренессанс Страхование», в состав которой вошли: ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник – управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп» завершена 21 ноября 2017 года. В объединенной компании 52,1% принадлежит международной группе «Спутник» Бориса Йордана через ООО «Ходинг Ренессанс Страхование», 35,8% – УК «Трансфингрупп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), 12,1% – международному институциональному инвестору – фонду Baring Vostok через Notivia Ltd (Кипр).

В настоящее время владельцем 100% акций компании является АО «Группа Ренессанс Страхование», что входит в состав Группы Спутник Бориса Йордана.

АО СК «Ренессанс здоровье» является членом Ассоциации Страховщиков Жизни, Всероссийского союза страховщиков и эксклюзивным партнером международного страхового пула IGP в России.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала рост сборов на 19,92% и 6,6% соответственно. В последующие годы наблюдается снижение объема страховых премий, в частности в 2014 и 2015 году – на 8,86% и 16,71% соответственно, а по итогам 2016-го – на 21,04%. В 2017 году страховщик увеличил объем поступлений на 55,96%, собрав 3,22 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 2,06 млрд рублей). В структуре сборов 78,62% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 21,38% – с юридическими лицами. Размер произведенных выплат составил 657,21 млн рублей, уровень выплат – 20,44%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,52 млрд рублей премий, что на 6,58% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,43 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 309,61 млн рублей, уровень выплат – 20,32%.

В страховом портфеле компании в 2017 году основную долю занимает страхование от несчастных случаев и болезней (73,14%). Остаток страхового портфеля формируют взносы по договорам страхования жизни (21,01%), добровольного медицинского страхования (3,09%) и пенсионного страхования (2,76%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 2,72 млрд рублей (84,73%), размер среднего агентского вознаграждения составил 57,62%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики.

В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по РСБУ в размере 7,56 млн рублей, что 57,6% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 17,82 млн рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 93 ед., страховых агентов-физических лиц – 342 чел. (из них 10 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruA-, прогноз по рейтингу стабильный (присвоен 30 марта 2018 года).

Совет директоров: Юрий Новожилов (председатель), Дмитрий Максимов, Максим Элик, Андрей Денисенков, Арсен Бадырханов, Николай Жуков, Николай Тюрников.

Руководство: Владимир Тиняков (генеральный директор).

Партнеры: АО «Райффайзенбанк», АО «Кредит Европа Банк», ОАО «Газэнергобанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО Банк «Ак-Барс», ОАО «ВУЗ-банк», АО «ОТП-банк», ПАО «Промсвязьбанк» и др. Всего в числе партеров компании числится порядка 30 банков.

Клиентами компании являются более 600 компаний и 3,6 млн индивидуальных клиентов.

*ПАО «Объединенные кредитные системы» – финансовая компания, зарегистрированная в 2012 году и контролируемая НПФ «Благосостояние». Компания осуществляет следующие виды деятельности: деятельность по управлению холдинг-компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, консультирование по вопросам финансового посредничества, капиталовложения в собственность, капиталовложения в ценные бумаги. В состав Группы ОКС входят АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «ТрансФин-М» (лизинговая компания). Согласно результатам финансовой отчетности по РСБУ за 2017 год ПАО «ОКС» получило чистую прибыль в размере 533,41 млн рублей.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Ренессанс Здоровье»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3991 от 25.05.2017
Руководитель
Владимир Валерьевич Тиняков (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
ОГРН
1057748388378
Адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, Деловой квартал «Новоспасский», подъезд В, 3 этаж
Телефоны
+ 7 (495) 411-71-14
8 800 200-03-21
8 800 333 62 74
Официальный сайт
https://www.renhealth.com/, http://www.skblago.ru
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3991 от 25.05.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 3991 от 25.05.2017 Действует
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