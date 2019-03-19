Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания АСКО-Центр» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 129-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Имеет лицензию на осуществление 15 видов страховой деятельности. Компания представлена в 11 регионах, головной офис расположен в Курске.

Страховщик предлагает частным лицам продукты по страхованию здоровья и имущества, а также автострахованию. Также работает с корпоративными клиентами (страхование грузов, транспорта, имущества и т. д.).

АО «Страховая компания АСКО-Центр» начала свою историю в декабре 1991 года с момента создания ТОО «Страховая компания АСКО-Курск», вошедшего в состав общесоюзного страхового холдинга «АСКО» – первой негосударственной страховой организации в России. В 1993 году начали работу первый филиал «АСКО-Курск» в городе Железногорске и первое представительство в городе Курчатове Курской области.

В 1995 года компания вышла из состава холдинга «АСКО» и стала самостоятельной организацией. В состав учредителей ТОО «Страховая компания АСКО-Курск» вошли крупнейшие промышленные и финансовые предприятия региона. В 1998 году произошла реорганизация в ЗАО «Страховая компания АСКО-Курск».

Переименование компании в ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр» произошло в 2003 году в связи с продвижением страховых услуг за пределы Курской области и открытием филиалов в Белгороде и Воронеже.

В настоящее время компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию средств наземного транспорта, добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней.

АСКО-Центр является членом союза Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Согласно информации, размещенной на сайте компании, основными акционерами общества являются Аркадий Бучик (56,16%), Михаил Бараш (26,92%) и Леонид Конорев (14,47%).

11 мая 2017 года годовым общим собранием акционеров АО «СК АСКО-Центр» принято решение об уменьшении уставного капитала. С 7 сентября 2017 года уставной капитал организации составляет 200,48 млн рублей.

Рейтинг компании

В 2011 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр» рейтинг А: «Высокий уровень надежности». В 2016 году этот рейтинг был подтвержден.

В 2017 году «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании АСКО-Центр на уровне ruBBB и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 6 октября 2017 года). Перед отзывом по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Совет директоров: Аркадий Бучик, Михаил Бараш, Елена Токарь, Евгений Стам, Людмила Щелкунова.

Руководство: Аркадий Бучик (генеральный директор).

Партнеры

Банки: Московский индустриальный банк, Курскпромбанк.

Клиентами СК «АСКО-Центр» являются крупнейшие предприятия региона, такие как: группа предприятий ГОТЭК, ЗАО «Изоплит», ЗАО «Корпорация «Гринн», ЗАО «Курский завод «Аккумулятор», ЗАО «Курскрезинотехника», ОАО «Курскпромбанк», ОАО «Курский ЦУМ», ОАО «Электроагрегат», Футбольный клуб «Авангард» и др.

Дата последнего изменения: 19 марта 2019 г.