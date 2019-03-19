Россия
Вход
Поиск

Страховая компания АСКО-Центр

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
200 475
на 19.03.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
92 036
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
214 120
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
37 869
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания АСКО-Центр» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 129-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Имеет лицензию на осуществление 15 видов страховой деятельности. Компания представлена в 11 регионах, головной офис расположен в Курске.

Страховщик предлагает частным лицам продукты по страхованию здоровья и имущества, а также автострахованию. Также работает с корпоративными клиентами (страхование грузов, транспорта, имущества и т. д.).

АО «Страховая компания АСКО-Центр» начала свою историю в декабре 1991 года с момента создания ТОО «Страховая компания АСКО-Курск», вошедшего в состав общесоюзного страхового холдинга «АСКО» – первой негосударственной страховой организации в России. В 1993 году начали работу первый филиал «АСКО-Курск» в городе Железногорске и первое представительство в городе Курчатове Курской области.

В 1995 года компания вышла из состава холдинга «АСКО» и стала самостоятельной организацией. В состав учредителей ТОО «Страховая компания АСКО-Курск» вошли крупнейшие промышленные и финансовые предприятия региона. В 1998 году произошла реорганизация в ЗАО «Страховая компания АСКО-Курск».

Переименование компании в ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр» произошло в 2003 году в связи с продвижением страховых услуг за пределы Курской области и открытием филиалов в Белгороде и Воронеже.

В настоящее время компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию средств наземного транспорта, добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней.

АСКО-Центр является членом союза Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Согласно информации, размещенной на сайте компании, основными акционерами общества являются Аркадий Бучик (56,16%), Михаил Бараш (26,92%) и Леонид Конорев (14,47%).

11 мая 2017 года годовым общим собранием акционеров АО «СК АСКО-Центр» принято решение об уменьшении уставного капитала. С 7 сентября 2017 года уставной капитал организации составляет 200,48 млн рублей.

Рейтинг компании

В 2011 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр» рейтинг А: «Высокий уровень надежности». В 2016 году этот рейтинг был подтвержден.

В 2017 году «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании АСКО-Центр на уровне ruBBB и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 6 октября 2017 года). Перед отзывом по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Совет директоров: Аркадий Бучик, Михаил Бараш, Елена Токарь, Евгений Стам, Людмила Щелкунова.

Руководство: Аркадий Бучик (генеральный директор).

Партнеры

Банки: Московский индустриальный банк, Курскпромбанк.

Клиентами СК «АСКО-Центр» являются крупнейшие предприятия региона, такие как: группа предприятий ГОТЭК, ЗАО «Изоплит», ЗАО «Корпорация «Гринн», ЗАО «Курский завод «Аккумулятор», ЗАО «Курскрезинотехника», ОАО «Курскпромбанк», ОАО «Курский ЦУМ», ОАО «Электроагрегат», Футбольный клуб «Авангард» и др.

Дата последнего изменения: 19 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «СК АСКО-Центр»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2144 от 01.06.2015
Руководитель
Аркадий Борисович Бучик (генеральный директор)
по информации на 19 марта 2019 г.
ОГРН
1024600945192
Адрес
305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 14
Телефоны
+7 (4712) 58-00-85
+7 (4712) 51-27-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2144 от 01.06.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 2144 от 01.06.2015 Действует
Все страховые компании
 5427
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах