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Страховая компания Колымская

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
453 720
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
11 389
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
399 136
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
154 757
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Накопительное страхование жизни
  • Страхование заемщиков
  • Пенсионное страхование
Справка banki.ru о компании

АО «СК «Колымская» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года общество заняло 119-е место по размеру собранной премии в рэнкинге российских страховщиков и 24-е место среди страховщиков жизни. Основная доля премий в 2017 году собрана по страхованию жизни (89,74% от общего сбора). Компания имеет 11 филиалов на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и западной части РФ. Головной офис находится в Хабаровске.

АО «СК «Колымская» начала свою историю в марте 1991 года, когда страховая компания «Колымская» (г. Магадан) открыла своё Представительство в Хабаровске. На тот момент представителем страховой компании стало малое предприятие «Хабаровское». Позже, в декабре 1991 года, была создана Страховая компания «Колымская» (г. Хабаровск).

В течение первого года работы СК «Колымская» открыла четыре филиала, а также в числе первых 150 страховых компаний России получила лицензию на осуществление страховой деятельности по 16 видам страхования. В тот момент времени СК «Колымская» была единственной компанией на территории Дальнего Востока, работавшей по соответствующей лицензии. В сентябре 1992 года компания СК «Колымская» стала третьей страховой компании в России, получившей лицензию на осуществление ритуального страхования. С 2007 года компания занимается исключительно страхованием жизни и здоровья. На данный момент страховщик активно развивает новое перспективное направление деятельности – интернет-продажи страховых полисов. С марта 2017 года компания включена в состав Всероссийского Союза Страховщиков.

Главным акционером компании является ООО «Промсервис» (40,48%), участниками которого в равных долях выступают Константин Гусев и Геннадий Лесков (председатель совета директоров), который также напрямую владеет 50,41% акций. Оставшаяся доля акций в размере 9,11% принадлежит Елене Страховой. АО «СК «Колымская» имеет дочернее общество ООО «ЗиЛ» с долей участия 99,9%. Данная организация занимается сдачей недвижимости в аренду.

В 2013 году компания собрала 369,02 млн рублей премий, что на 21,37% больше, чем годом ранее. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 19,36% и 16,13% соответственно, а по итогам 2016-го – 11,53%. В 2017 году общество собрало 399,14 млн рублей премий, что 30,04% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 570,48 млн рублей премий). Весь объем премий поступил по договорам с физическими лицами. Основной объем премий собран на территории Хабаровского края (44,61%) и Иркутской области (42,81%). Размер страховых выплат в 2017 году составил 399,14 млн рублей, уровень выплат – 38,77%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 290,39 млн рублей премий, что на 8,14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 268,54 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 110,98 млн рублей, уровень выплат – 38,22%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании доля премий по страхованию жизни составила 89,74%, на страхование от несчастных случаев и болезней пришлось 5,66% от общего сбора и еще 3,85% занимает добровольное медицинское страхование. Сборы по пенсионному страхованию незначительные и составили менее 1% в совокупном сборе.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 279,4 млн рублей (70%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,74%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 11,39 млн рублей, что на 39,87% меньше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 18,94 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в прошлом году увеличился в 3,4 раза и составил 103,54 млн рублей против 30,18 млн рублей в 2016-м.

Уставный капитал – 453,72 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 95 чел., страховых агентов-юридических лиц – 1 ед., страховых агентов-физических лиц – 368 чел. (из них 65 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Колымская» на уровне «А» («Высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный» и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга (дата актуализации – 23 марта 2015 года).

Совет директоров: Геннадий Лесков (председатель), Григорий Лесков, Юрий Мартошенко, Константин Гусев, Андрей Титов.

Руководство: Григорий Лесков (президент), Юрий Мартошенко, Елена Свижак, Елена Романюк, Юлия Чуприкова, Ольга Чудогашева.

Партнеры

Банки: «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ», «МДМ банк», «Восточный Экспресс банк» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «СК «Колымская»
лицензия ЦБРФ СЖ № 0507 от 06.11.2015
Руководитель
Григорий Геннадьевич Лесков (президент)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1022700930020
Адрес
680051, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 45
Телефоны
+7 (4212) 78-33-50
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 0507 от 06.11.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 0507 от 06.11.2015 Действует
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