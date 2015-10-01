Справка banki.ru о компании

ООО Страховая компания «Держава» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 282-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 179-е место по сборам в Москве. Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали: страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (63,34%) и страхование от несчастных случаев и болезней (25,24%). Компания реализует страховые продукты, как путем прямых продаж, так и через региональную агентскую сеть, имеет обособленное подразделение в Новосибирске. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-470 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Держава».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2700), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2016 года ООО «СК «Держава» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства.



ООО СК «Держава» работает на рынке страхования с 2001 года. Компания является универсальным страховщиков, работающим в интересах корпоративных клиентов и частных лиц. Приоритетные направления деятельности компании в 2014 году – страхование ГО за причинение вреда третьим лицам и страхование от несчастных случаев и болезней (суммарная доля в страховом портфеле – более 88%).



Компания является членом «Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков» и Ассоциации агропромышленных страховщиков «Агропромстрах». Дочерних и ассоциированных обществ СК «Держава не имеет.

Владельцем компании является ООО «Московский юридический центр», которому принадлежит 100% доля в уставном капитале. Конечными бенефициарами выступают: Анастасия Итяйкина (37,5%), Мурадин Урчуков (25%), Анна Цыбина (19%) и Владимир Таранушич (18,5%).

В последние три года наблюдается позитивная динамика поступлений. Так, в 2012 году компания собрала на 32,71% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (13,35 млн рублей против 10,06 млн рублей годом ранее). В 2013 году увеличение объемов поступлений составило 50,89%, а в 2014 году – достигло 110,19%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 42,35 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 20,15 млн рублей), из них 85,21% составляют сборы с юридических лиц и 14,79% – с физических. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году собран в Москве.

Выплаты в 2014 году составили 445 тыс. рублей. Уровень выплат – 1,05%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 390,55 млн рублей, выплачено 235 тыс. рублей.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали следующие виды страхования: страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (63,34%), страхование от несчастных случаев и болезней (25,24%), страхование финансовых рисков (6,94%), страхование имущества юридических лиц (3,01%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 37,8 млн рублей (89,26%), размер среднего агентского вознаграждения составил 31,28%.

Партнерами по перестрахованию выступают российские компании: ООО «Страховая и перестраховочная компания «Юнити», ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество», ООО «Промышленная перестраховочная компания» и др.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 3,28 млн рублей, по МСФО – 2,48 млн рублей.

Уставный капитал – 150,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Мурадин Урчуков (генеральный директор).

Партнеры компании: КПК «Кредитный союз «Умно жить», АО «Городская сберегательная касса», ОАО «Финотдел» и др.

Дата последнего изменения: 9 июня 2016 г.