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Страховая компания АЛ-СО

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
624 000
на 31.07.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
106 707
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
709 802
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
308 865
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Ипотечное страхование
  • ОСАГО
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование грузов
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО СК «АЛ-СО» (до октября 2015 года – СК «Алроса») – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 121-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в лидеры по сборам в Республике Саха (Якутия). В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими стали: добровольное медицинское страхование (28,33%), страхование имущества юридических лиц (24,39%), страхование грузов (21,83%). В ноябре 2014 года компанию приобрело АО «СОГАЗ» и на сегодняшний день завершена процедура передачи страхового портфеля. В настоящий момент все региональные офисы и подразделения закрыты, обслуживание клиентов осуществляется в АО «СОГАЗ». Головной офис компании находится в Москве.

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2552 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Алроса» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Решением единственного участника ООО «СК «АЛ-СО» от 14 октября 2015 года принято решение о ликвидации ООО «СК «АЛ-СО». Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 марта 2016 года компания ликвидирована.

ООО СК «АЛ-СО» – универсальная страховая компания, обеспечивающая страховой защитой корпоративных и частных клиентов. Среди клиентов-юридических лиц значатся предприятия и компании группы «Алроса» – лидера алмазодобывающей отрасли мира, компании ювелирной отрасли, крупные производственные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса разной отраслевой принадлежности, банки, лизинговые компании, автосалоны.

В конце ноября 2014 года ОАО «СОГАЗ» приобрело 99,74% долей в уставном капитале СК «Алроса». В январе 2015 года был избран новый совет директоров СК «Алроса», в который вошли представители ОАО «СОГАЗ». На сегодняшний день СК «АЛ-СО» завершила передачу страхового и перестраховочного портфеля в полном объеме в АО «СОГАЗ».

Единственным участником общества является ОАО «СОГАЗ» – одно из крупнейших страховых обществ в России, участник группы «СОГАЗ»*.

На протяжении последних трех лет компания демонстрирует небольшое увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 22,5% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста составили 10,73%, а в 2014 году –2,02%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 709,8 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 695,75 млн рублей), 90,9% из них получено от юридических лиц. Основным регионом деятельности в 2014 году была Республика Саха (Якутия), где собрано 65% от общего объема страховых премий. В данном территориальном округе компания заняла второе место по общему объему поступлений.

Выплаты в 2014 году составили 308,87 млн рублей. Уровень выплат – 43,51%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 269,96 млн рублей (минус 10,6% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 48,77 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (28,33%), страхование имущества юридических лиц (24,39%), страхование грузов (21,83%), автострахование (10,24%, из них каско – 6,73%, ОСАГО – 3,51%), страхование средств воздушного транспорта (4,96%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,37%), страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (2,93%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 43,69 млн рублей (6,16%), размер среднего агентского вознаграждения составил 16,15%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 106,71 млн рублей, по МСФО – 87,69 млн рублей.

Уставный капитал – 624 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

Компании присвоен рейтинг:

«Эксперт РА»: подтвердило рейтинг надежности страховой компании СК «Алроса» на уровне А+ («очень высокий уровень надежности») со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга. Дата подтверждения и отзыва – 5 июня 2015 года.

Руководство: Олег Скрипкин (генеральный директор), Юлиана Старовойтова, Владимир Выхристюк, Рена Саввинова, Светлана Ларионова, Виктор Лихачев, Евгений Федосов, Галина Андронова, Илья Богданов, Юлия Компаненко.

Совет директоров: Николай Галушин (председатель), Андрей Ботищев, Ольга Крымова, Владимир Носов, Галина Таланова, Ольга Макарова, Марианелла Кумпан.

*Группа «СОГАЗ» включает: ОАО «СОГАЗ» (универсальный страховщик), «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), ММЦ «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), СК «Алроса» «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»). В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 600 подразделений и офисов продаж по всей России. Численность штатных сотрудников на 31 декабря 2014 года составила 11 959 человек. Уставный капитал Группы составляет 18,5 млрд рублей; по размеру уставного и собственного капитала Группа занимает первое место в России. Чистая прибыль Группы за 2014 год составила 15,9 млрд рублей, а размер собранной премии превысил 123 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 17 марта 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «АЛ-СО»
лицензия ФССН С № 3524 77 от 17.02.2009
Руководитель
Олег Егорович Скрипкин
по информации на 25 августа 2015 г.
ОГРН
1027739018394
Адрес
123290, г. Москва, Мукомольный пр-д, д. 2, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 967-78-62
+7 (495) 664-28-83
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 3524 77 от 17.02.2009 Отозвана

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2552 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Алроса» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ФССН П №3524 77 от 17.02.2009 Отозвана
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