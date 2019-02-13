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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты программа Клуб Перекресток: начисление баллов за операции оплаты товаров и услуг по карте, которыми можно полностью или частично оплатить последующие покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль скидки: 4 000 баллов в подарок, далее за каждые потраченные 10 руб.: 4 балла на сайте perekrestok.ru; 3 балла в супермаркетах "Перекресток"; 7 баллов в "Перекрестке" в категории "Любимые продукты", а также за покупки в день рождения и за 2 дня до него; 1 балл за прочие покупки; 6% годовых на остаток до 300 000 руб. баллами; до 30% по специальным предложениям партнеров банка

Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ со 2- го года: 0-1 188 руб. по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках Особые ограничения доставка карты курьером или почтой по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.