Страховая компания Ангара

ООО «СК «Ангара» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 73 место в ренкинге по сборам. Компания вошла в топ-10 страховщиков на территории Иркутской области (8-е место по объему сборов в 2017 году).
В марте 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензии страховой компании в связи с нарушением страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала). Решение вступило в силу 29 марта 2019 года.
СК «Ангара» была зарегистрирована в августе 1992 года. Компания имеет опыт работы по 24 видам страхования, но приоритетным видом является автострахование (ОСАГО, каско). Основную деятельность компания осуществляет на территории Иркутской области и Республики Бурятия, где входит в топ-5 лидеров по сборам ОСАГО.
В 1995 году компания открыла филиал в Иркутске.
В 2003 году страховщик получил лицензию на ОСАГО и открыл филиалы в Улан-Удэ и Усть-Илимске, а также значительно расширил сеть представительств в Иркутской области.
В 2004 году агентство «Эксперт РА» впервые присвоил компании рейтинг «А».
В январе 2018 года стало известно о заключении ряда договоров купли-продажи долей ООО СК «Ангара» несколькими компаниями, одна из которых является акционером АО «НАСКО» (универсальный страховщик, занявший третье место по сборам в Республике Татарстан в 2016 году). Новые акционеры планируют продолжить работу компании на страховом рынке Иркутской области и Бурятии под брендом АО «НАСКО».
Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Союза Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение».
Основным участником общества является ООО «Селфико» (99% уставного капитала), а конечными владельцами выступают Лариса Фролова (49,47%) и Виктор Москвитин (49,47%).
По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основные доли занимают автострахование (88,0%, из них ОСАГО – 83,93%, каско – 4,07%) и страхование от несчастных случаев и болезней (9,07%).
Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).
Рейтинг компании
«Эксперт РА» понизило рейтинг надежности СК «Ангара» до уровня ruBB и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 8 августа 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Руководство: Лариса Фролова (генеральный директор).
В числе клиентов компании более 80 тысяч физических лиц и несколько тысяч различных коммерческих и государственных предприятий, среди которых: МП «Братское троллейбусное управление», МУП «Иркутскавтодор», МУП «Спецавтохозяйство» г. Иркутска, МУП «Иркутскгорэлектротранс», ГУП РК «Крымские морские порты» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБ РФ СИ № 0066 от 28.09.2015
|Отозвана
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ЦБ РФ отозвал лицензии ООО СК «Ангара» на основании подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с нарушением страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал), превышает 20% от величины страховых резервов и составляет более 20% от собственных средств (капитала), с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. Решение вступило в силу 29 марта 2019 года.
|ЦБ РФ СЛ № 0066 от 28.09.2015
|Отозвана
|ЦБ РФ ОС № 0066 - 03 от 28.09.2015
|Отозвана
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