Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Ангара

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-27 120
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
637 262
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
522 991
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • ОСАГО
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Каско
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Ангара» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года компания заняла 73 место в ренкинге по сборам. Компания вошла в топ-10 страховщиков на территории Иркутской области (8-е место по объему сборов в 2017 году).

В марте 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензии страховой компании в связи с нарушением страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала). Решение вступило в силу 29 марта 2019 года.

СК «Ангара» была зарегистрирована в августе 1992 года. Компания имеет опыт работы по 24 видам страхования, но приоритетным видом является автострахование (ОСАГО, каско). Основную деятельность компания осуществляет на территории Иркутской области и Республики Бурятия, где входит в топ-5 лидеров по сборам ОСАГО.

В 1995 году компания открыла филиал в Иркутске.

В 2003 году страховщик получил лицензию на ОСАГО и открыл филиалы в Улан-Удэ и Усть-Илимске, а также значительно расширил сеть представительств в Иркутской области.

В 2004 году агентство «Эксперт РА» впервые присвоил компании рейтинг «А».

В январе 2018 года стало известно о заключении ряда договоров купли-продажи долей ООО СК «Ангара» несколькими компаниями, одна из которых является акционером АО «НАСКО» (универсальный страховщик, занявший третье место по сборам в Республике Татарстан в 2016 году). Новые акционеры планируют продолжить работу компании на страховом рынке Иркутской области и Бурятии под брендом АО «НАСКО».

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Союза Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение».

Основным участником общества является ООО «Селфико» (99% уставного капитала), а конечными владельцами выступают Лариса Фролова (49,47%) и Виктор Москвитин (49,47%).

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основные доли занимают автострахование (88,0%, из них ОСАГО – 83,93%, каско – 4,07%) и страхование от несчастных случаев и болезней (9,07%).

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» понизило рейтинг надежности СК «Ангара» до уровня ruBB и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 8 августа 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Руководство: Лариса Фролова (генеральный директор).

В числе клиентов компании более 80 тысяч физических лиц и несколько тысяч различных коммерческих и государственных предприятий, среди которых: МП «Братское троллейбусное управление», МУП «Иркутскавтодор», МУП «Спецавтохозяйство» г. Иркутска, МУП «Иркутскгорэлектротранс», ГУП РК «Крымские морские порты» и др.

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Ангара»
лицензия ЦБРФ СИ № 0066 от 28.09.2015
Руководитель
Лариса Александровна Фролова (генеральный директор)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1023800837279
Адрес
665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, д. 23
Телефоны
+7 (3953) 41-15-15
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБ РФ СИ № 0066 от 28.09.2015 Отозвана

ЦБ РФ отозвал лицензии ООО СК «Ангара» на основании подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с нарушением страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал), превышает 20% от величины страховых резервов и составляет более 20% от собственных средств (капитала), с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. Решение вступило в силу 29 марта 2019 года.
ЦБ РФ СЛ № 0066 от 28.09.2015 Отозвана
ЦБ РФ ОС № 0066 - 03 от 28.09.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 10296
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах