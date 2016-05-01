Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Юпитер-М

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
27 360
на 01.05.16
Объем премий, тыс. ₽
259 613
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
55 504
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
Справка banki.ru о компании

АО «СК «Юпитер-М» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года – первого года работы на рынке, общество заняло 156-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и восьмое место по сельскохозяйственному страхованию, доля которого в страховом портфеле составила около 80%. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Симферополе (Республика Крым).

21 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2326 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

12 мая 2016 года Банк России приказом № ОД-1485 приостановил действие лицензий на осуществление страхования АО «СК «Юпитер-М» в связи с неисполнением надлежащим образом предписания, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

По состоянию на 21.06.2016 года сайт компании находится в нерабочем состоянии. Информация о моменте создания, учредителях и истории компании в открытых источниках отсутствует. По данным Росстата учредители компании не заявлены.

Объем собранной страховой премии в 2015 году составил 259,61 млн рублей, из них 96,72% занимают сборы с юридических лиц и 3,28% – с физических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в девяти регионах России, из них наибольший объем собран в Республике Татарстан (37,6%), Москве (16,28%) и Карачаево-Черкесской Республике (15,83%). Выплаты в 2015 году составили 55,5 млн рублей. Уровень выплат – 21,38%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком было собрано 22,86 млн рублей, что в много раз превышает аналогичный показатель за 2015 год, когда размер собранной премии составил 289 тыс. рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 20,19%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году являлись следующие виды страхования: сельскохозяйственное страхование, доля которого составила 78,64% (из них на страхование с господдержкой приходится 92,91% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 72,85 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 189,69 млн рублей) и страхование предпринимательских рисков (12,48%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 259,32 млн рублей (99,89%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,69%.

Данные о прибылях (убытках) за 2015 год – неизвестны (сайт страховщика по состоянию на 16 июня 2016 года не работает).

На 1 июня 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Уставный капитал – 27,36 млн рублей (по состоянию на 1 июня 2016 года).

Руководство: Виктория Телеганова (руководитель временной администрации с 6 июня 2016 года). Генеральным директором общества до назначения временной администрации была Ольга Сикора.

Клиенты: Служба ЗАГС Ямало-Ненецкого АО, ФГБУ «Санаторий «Фемида» УСД в Республике Крым, ГУП РК «Крымские морские порты» и др.

Дата последнего изменения: 22 июля 2016 г.
Справочная информация о компании
АО «СК «Юпитер-М»
лицензия ЦБРБ СЛ № 4335 от 08.02.2016
Руководитель
Алексей Вячеславович Бурзилов (конкурсный управляющий)
по информации на 16 февраля 2017 г.
ОГРН
1149102090598
Адрес
295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, д. 28, корп. А, оф. 515
Телефоны
+38 (0652) 249-605
+38 (0652) 512-083
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРБ СЛ № 4335 от 08.02.2016 Отозвана

Банк России приказом от 21.07.2016 года № ОД-2326 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «СК «Юпитер-М».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.05.2016 № ОД-1485), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРБ СИ № 4335 от 08.02.2016 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 3413
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах