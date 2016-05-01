Страховая компания Юпитер-М

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Юпитер-М» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года – первого года работы на рынке, общество заняло 156-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и восьмое место по сельскохозяйственному страхованию, доля которого в страховом портфеле составила около 80%. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Симферополе (Республика Крым).

21 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2326 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

12 мая 2016 года Банк России приказом № ОД-1485 приостановил действие лицензий на осуществление страхования АО «СК «Юпитер-М» в связи с неисполнением надлежащим образом предписания, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



По состоянию на 21.06.2016 года сайт компании находится в нерабочем состоянии. Информация о моменте создания, учредителях и истории компании в открытых источниках отсутствует. По данным Росстата учредители компании не заявлены.

Объем собранной страховой премии в 2015 году составил 259,61 млн рублей, из них 96,72% занимают сборы с юридических лиц и 3,28% – с физических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в девяти регионах России, из них наибольший объем собран в Республике Татарстан (37,6%), Москве (16,28%) и Карачаево-Черкесской Республике (15,83%). Выплаты в 2015 году составили 55,5 млн рублей. Уровень выплат – 21,38%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком было собрано 22,86 млн рублей, что в много раз превышает аналогичный показатель за 2015 год, когда размер собранной премии составил 289 тыс. рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 20,19%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году являлись следующие виды страхования: сельскохозяйственное страхование, доля которого составила 78,64% (из них на страхование с господдержкой приходится 92,91% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 72,85 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 189,69 млн рублей) и страхование предпринимательских рисков (12,48%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 259,32 млн рублей (99,89%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,69%.

Данные о прибылях (убытках) за 2015 год – неизвестны (сайт страховщика по состоянию на 16 июня 2016 года не работает).

На 1 июня 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Уставный капитал – 27,36 млн рублей (по состоянию на 1 июня 2016 года).

Руководство: Виктория Телеганова (руководитель временной администрации с 6 июня 2016 года). Генеральным директором общества до назначения временной администрации была Ольга Сикора.

Клиенты: Служба ЗАГС Ямало-Ненецкого АО, ФГБУ «Санаторий «Фемида» УСД в Республике Крым, ГУП РК «Крымские морские порты» и др.

Дата последнего изменения: 22 июля 2016 г.