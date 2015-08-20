Банк России приказом от 20.08.2015 года отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Гарант А». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Гарант А»
лицензия ФСФР С № 2834 77 от 11.07.2013
Руководитель
Дмитрий Владимирович Митяев (ликвидатор)
по информации на 8 августа 2018 г.
ОГРН
1027739235963
Адрес
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, строение 1
Телефоны
+7 (495) 792-31-83
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С № 2834 77 от 11.07.2013
Отозвана
Лицензия отозван приказом Банка России от 20.08.2015 года в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.