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Страховая компания Гарант А

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
1 873
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
48
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 20.08.2015 года отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Гарант А». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Гарант А»
лицензия ФСФР С № 2834 77 от 11.07.2013
Руководитель
Дмитрий Владимирович Митяев (ликвидатор)
по информации на 8 августа 2018 г.
ОГРН
1027739235963
Адрес
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, строение 1
Телефоны
+7 (495) 792-31-83
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С № 2834 77 от 11.07.2013 Отозвана

Лицензия отозван приказом Банка России от 20.08.2015 года в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
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