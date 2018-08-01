Справка banki.ru о компании

ООО «СК «СтрИж» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 194-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 43-е место по сборам в Удмуртской области (основной регион деятельности) и 11-е место по добровольному медицинскому страхованию в данном регионе. Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в г. Ижевск.

15 ноября 2018 года Банк России приказом № ОД-2963 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Страховая компания была создана в 1993 году под названием Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «СтрИж», которое в 1999 году было реорганизовано в ООО «Страховая компания «СтрИж». В 2007 году компания сменила наименование на ООО «Страховая компания «Быстро! Страхование», а в марте 2016 года – вновь переименована в ООО «Страховая компания «СтрИж». Общество оказывает услуги страхования по следующим видам: страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование и страхование имущества физических лиц.



Единственным участником компании является ООО «Экон-Проф». Конечный владелец общества – Вера Широких, которой принадлежит 99,5% уставного капитала ООО «Экон-Проф».

В 2012-2013 годах компания показала существенный прирост сборов – на 96,5% и 35,92% соответственно (в 2013-м объем собранной премии превысил 250 млн рублей). В 2014-м наблюдается резкое сокращение поступлений (-99,66%), объем поступлений упал до 865 тыс. рублей и стал наименьшим за последние десять лет деятельности компании (346-е место в рэнкинге). По итогам 2015 года страховщик достиг существенного прироста – размер премии равен 31,6 млн рублей. В 2016-2017 годах вновь отмечается резкое падение сборов – на 87,41% и 45,98% соответственно. Объем поступлений по итогам минувшего года составил 2,15 млн рублей, размер выплат – 3,84 млн рублей, уровень выплат – 178,47%. За первый квартал 2018 года сборы страховщика по добровольному страхованию отсутствуют, выплаты составили 472 тыс. рублей.

Основной объем страховых операций компании по итогам 2017 года пришелся на добровольное медицинское страхование (100% сборов). Весь объем страховых премий был собран компанией путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2017 года организация получила чистую прибыль по РСБУ в размере 20,92 млн рублей. Предыдущий год страховщик завершил с убытком на сумму 27,59 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Оксана Зотова (директор), Анастасия Чепурных (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 16 ноября 2018 г.