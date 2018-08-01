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Страховая компания Государственная cтраховая медицинская компания «Забайкалмедстрах»

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
11 537
за 2017
Справка banki.ru о компании

Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» – региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года на рынке ОМС организация заняла 21-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и первое место – в Забайкальском крае (рыночная доля в регионе составляет 93%). Страховая организация имеет более 30 пунктов выдачи полисов. Сеть представительств и филиалов отсутствует. Головной офис находится в Чите.

ГСМК «Забайкалмедстрах» осуществляет деятельность в сфере обязательного медицинского страхования жителей Забайкальского края с 1995 года и является крупнейшим страховщиком в системе ОМС на территории данного региона. С 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Общество заключило договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 70 медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС в Забайкальском крае.

Учредителем и собственником компании является Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и Министерство финансов Забайкальского края, в ведомственном подчинении которого и находится компания.

С 2004 по 2010 год ежегодные сборы компании по добровольному медицинскому страхованию составляли до одного миллиона рублей. В 2010 году компания собрала 1,23 млн рублей страховых взносов против 648 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав прирост сборов на 90,28%. В последующие два года размер поступлений компании резко сократился, упав до 10 тысяч рублей. С 2013 года по настоящее время страховые взносы по добровольному страхованию отсутствуют.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 11,54 млн рублей, что на 3,55% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 11,14 млн рублей).

Уставный фонд – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 124 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Наталья Шелехова (генеральный директор), Василий Бутько, Елена Воронина (главный бухгалтер).

По состоянию на 1 августа 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составляет 992,65 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 15 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ГК «Забайкалмедстрах»
лицензия ЦБРФ ОС № 2456 - 01 от 03.06.2015
Руководитель
Наталья Владимировна Шелехова
по информации на 15 августа 2018 г.
ОГРН
1027501157386
Адрес
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 2
Телефоны
(3022) 35-65-27
(3022) 32-37-04
8 (800) 100-13-60
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 2456 - 01 от 03.06.2015 Действует
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