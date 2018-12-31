Страховая компания Райффайзен Лайф

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Райффайзен Лайф» – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по страхованию жизни (92,22% от общего сбора). По итогам 2017 года организация заняла 32-е место по размеру собранной премии среди российских страховых компаний и 11-е место среди страховщиков жизни. Продажа страховых продуктов осуществляется через офисы банка-партнера АО «Райффайзенбанк». Дочерние или зависимые общества в СК «Райффайзен Лайф» отсутствуют. Головной офис расположен в Москве.

ООО «СК «Райффайзен Лайф», специализированная компания по страхованию жизни, была создана в 2009 году. Учредителями выступили структуры крупной австрийской страховой группы UNIQA Group*. Основным направлением деятельности ООО «СК «Райффайзен Лайф» стало банковское страхование, а также страхование жизни. При этом страховые продукты были рассчитаны на розничных клиентов российской «дочки» Raiffeisen International Bank-Holding AG – АО «Райффайзенбанк» и продавались в отделениях этого банка. В ноябре 2010 года состоялись сделки по продаже доли в размере 25% АО «Райффайзенбанк» и в настоящий момент участниками ООО «СК «Райффайзен Лайф» являются: «УНИКА Интернациональ Бетайлигунгс-Фервальтунгс ГмбХ» (UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), юридическое лицо, образованное и существующее в соответствии с законодательством Австрии) – 75% уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф»; АО «Райффайзенбанк», российское юридическое лицо, – 25% уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф».

При поддержке учредителей страховщик менее чем за три года сумел стать одним из лидеров рынка. По итогам 2011 года ООО «СК «Райффайзен Лайф» находился на 10-м месте среди крупнейших российских компаний по страхованию жизни (объем страховых сборов – 1,1 млрд рублей), а в общем рэнкинге игроков страхового рынка компания занимала 71-е место. При этом доля компании на российском рынке страхования жизни превышала 3%, а количество клиентов страховщика достигло 125 тысяч человек.

В следующие несколько лет, когда сектор страхования жизни банковских заемщиков продолжал активно расти, ООО «СК «Райффайзен Лайф» при сотрудничестве с АО «Райффайзенбанк» сумело значительно укрепить свои позиции на рынке. В 2013 году страховщик занимал 42-е место среди лидирующих игроков рынка (объем собранной премии – 2,9 млрд рублей). А по итогам 2014 года ООО «СК «Райффайзен Лайф» поднялось на восьмую позицию среди крупнейших страховщиков жизни, собрав 3,51 млрд рублей страховой премии.

С момента своего создания компания демонстрирует ежегодный стабильный прирост сборов. В частности, в период 2014-2015 годов объемы поступлений выросли на 29,32% и 6,41% соответственно, а по итогам 2016 года – на 25,01%. В 2017 году страховщик увеличил объем поступлений на 20,9%, собрав 5,94 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 4,91 млрд рублей), из них 72,5% занимают поступления по договорам с физическими лицами, 27,5% – доля юридических лиц. Выплаты компании в 2017 году составили 1 млрд рублей, уровень выплат – 16,93%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,66 млрд рублей премий, что на 50,54% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,43 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 738,04 млн рублей, уровень выплат – 20,18%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году пришлись на страхование жизни (92,22%, из них страхование жизни кредитозаёмщиков – 29,22%), добровольное медицинское страхование (4,0%) и страхование от несчастных случаев и болезней (3,78%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 4,3 млрд рублей (72,49%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,49%.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 822,11 млн рублей, что почти в 3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 280,19 млн рублей). По отчетности МСФО за 2017 год общество получило 1,11 млрд рублей совокупного дохода против нулевого финансового результата годом ранее.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

В настоящее время в перечень страховых услуг ООО «СК «Райффайзен Лайф» входит: накопительное страхование жизни, страхование жизни заемщиков АО «Райффайзенбанк», страхование от несчастных случаев, страхование на случай диагностирования смертельно опасных заболеваний, введенное с 1 июля 2015 года.

Компания является членом Ассоциации Страховщиков жизни и Всероссийского Союза страховщиков.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» присвоило рейтинг финансовой надежности СК «Райффайзен Лайф» на уровне ruААА (дата события – 28 декабря 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Руководство: Антон Мельников (Генеральный директор), Павел Копылов (Заместитель Генерального директора).

Партнеры компании

Банки: АО «Райффайзенбанк».

*«UNIQA Групп» – ведущая страховая группа на рынках в Австрии, Центральной и Восточной Европе. Во всех компаниях группы работает около 22 тыс. сотрудников и эксклюзивных партнеров. В «UNIQA Групп» входит 40 компаний в 19 странах мира, которые обслуживают около 10 млн клиентов. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка около 22%. UNIQA Групп признана наиболее надежной страховой компанией Австрии, которой доверяют клиенты (по версии Readers Digest, 2003-2016 гг). Совокупные активы «UNIQA Групп» на 31 декабря 2017 года составили 28,74 млрд евро, чистая прибыль – 162,8 млн евро, размер собранных страховых премий – 5,29 млрд евро.

Дата последнего изменения: 8 января 2019 г.