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Страховая компания Иф Страхование

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
250 512
на 26.06.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
40 016
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
303 767
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
10 410
за 2014
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ЗАО «Иф Страхование» – небольшая по размеру сборов компания, предоставляющая страховые услуги исключительно корпоративным клиентам. По итогам 2014 года компания заняла 186-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование имущества юридических лиц (52,5%) и страхование предпринимательских рисков (26,13%). Компания не имеет филиалов и представительств на территории РФ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2015 года ЗАО «ИФ Страхование» уведомило о решении отказаться от осуществления страховой деятельности и передать страховой портфель в САО «ЭРГО».

Банк России приказом от 19.04.2016 года № ОД-1300 отозвал лицензии на осуществление страхования ЗАО «Иф Страхование» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 28 февраля 2017 года компания прекратила деятельность в качестве юридического лица.

ЗАО «Иф Страхование» создано в августе 2006 года. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, нацеленным на предоставление комплексной страховой защиты предприятиям среднего и крупного бизнеса. Ключевые виды страхования – имущественное страхование, страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование ответственности.

Единственным акционером организации является швейцарская компания с ограниченной ответственностью «Иф Пи энд Си Иншуранс Холдинг Лтд.» («Иф Скадефёрсекринг Холдинг АБ»), входящая в финансовую группу Сампо (Sampo*), конечными бенефициарами которой являются юридические и физические лица, никто из которых не владеет контрольной долей.

В 2012 году компания демонстрировала существенное увеличение объема страховых премий – на 92,79% в сравнение с предыдущим отчетным годом. В 2013 и 2014 годах темпы прироста сократились и составили 3,43% и 3,02% соответственно.

Объем страховых премий в 2014 году составил 303,77 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 294,85 млн рублей), 100% из них составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Ленинградской области (33,84%) и Санкт-Петербурге (30,12%).

Выплаты в 2014 году составили 10,41 млн рублей. Уровень выплат – 3,43%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 186,79 млн рублей (прирост 28,79% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 1,7 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (52,5%), страхование предпринимательских рисков (26,13%), страхование ГО (13,9%, из них за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 8,37%, за причинение вреда третьим лицам – 5,52%), страхование грузов (4,58%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,07%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 13,28 млн рублей (4,37%), размер среднего агентского вознаграждения составил 16,28%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 40,02 млн рублей, по МСФО – 44,89 млн рублей.

Уставный капитал – 250,51 млн рублей (по состоянию на 27 июня 2016 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Богданов (генеральный директор).

ЗАО «Иф Страхование» выступает агентом СПАО «Ингосстрах» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов и страхованию расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Информация о клиентах на сайте компании не размещена.

*Sampo (Sampo Oyj) – финская финансовая группа, одна из крупнейших в стране. Состоит из материнской финансовой компании Sampo plc и двух целиком принадлежащих ей страховых компаний – по страхованию жизни (Mandatum Life Insurance Company) и по имущественному страхованию (If P&C Insurance Holding Ltd ).

Дата последнего изменения: 3 марта 2017 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Иф Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4000 от 06.11.2015
Руководитель
Андрей Юрьевич Богданов (ликвидатор)
по информации на 27 июня 2016 г.
ОГРН
5067847280397
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А
Телефоны
+7 (812) 448-21-56
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4000 от 06.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 19.04.2016 года № ОД-1300 отозвал лицензии на осуществление страхования ЗАО «Иф Страхование» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 4000 от 06.11.2015 Отозвана
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