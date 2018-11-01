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Страховая компания Хоум Кредит Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
364 973
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 944 940
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
57 146
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование финансовых рисков
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование банковских карт
  • Страхование товаров
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о компании

ООО «Хоум Кредит Страхование» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Владельцем компании является международная финансовая компания Home Credit Group. По итогам 2017 года общество заняло 62-е место по размеру страховой премии на российском рынке, 15-е – по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (80,73% страхового портфеля) и 16-е место – по страхованию имущества физических лиц (16,78%). Страховые продукты компании реализуются через офисы и точки продаж банка «Хоум Кредит» по всей России. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания «Хоум Кредит Страхование» была создана в 2000 году под именем «СтэнсИнвест». В первые несколько лет компания занималась в основном страхованием имущества, однако значимых результатов деятельности не показывала (занимала позиции в пятой сотне крупнейших российских страховщиков по объему страховых сборов). В конце 2008 года «СтэнсИнвест» (к тому времени компания практически не осуществляла операции, занимала 677-е место на страховом рынке с объемом страховой премии всего 4 тыс. рублей) приобрела группа Generali PPF. Это совместное итало-чешское предприятие было образовано в 2007 году международной финансовой группой PPF Group (в нее входила чешская страховая группа Ceska Pojistovna, один из крупнейших страховщиков Восточной Европы, а также специализирующаяся на развитии потребительского кредитования в европейских странах Home Credit Group) и мощным европейским страховщиком, итальянской Assicurazioni Generali (ей принадлежало 51% акций совместного предприятия). В Generali PPF Holding вошли все страховые компании Восточной и Центральной Европы, принадлежащие PPF Group и Generali, в том числе российские страховые активы PPF Group, главным из которых являлся крупный страховщик жизни «Чешская страховая компания» (позже получила название «Дженерали ППФ Страхование жизни», а затем – «ППФ Страхование жизни»).

Начиная с этого времени дела «СтэнсИнвест» резко пошли в гору. В партнерстве с крупной кредитной организацией – Хоум Кредит энд Финанс Банком (принадлежал Home Credit, входящей в PPF Group; являлся одним из лидеров рынка экспресс-кредитования) страховщик начал предлагать новую для российского рынка услугу по страхованию финансовых рисков заемщиков, связанных с потерей работы. Уже по итогам 2009 года «СтэнсИнвест» вошел в топ-100 крупнейших российских страховщиков (82-е место, 913 млн рублей страховой премии, основная доля которой приходилась на страхование финансовых рисков). В конце 2009 года страховщик начал работать под глобальным брендом страхового холдинга Generali PPF в России и стал называться «Дженерали ППФ Общее страхование».

В 2011 году была принята новая стратегия компании, согласно которой к 2014 году «Дженерали ППФ Общее страхование должно было стать универсальным страховщиком и войти в топ-25 крупнейших игроков страхового рынка (по итогам 2011 года «Дженерали ППФ Общее страхование» занимало 41-е место, объем страховых сборов составлял 2,4 млрд рублей). Достичь столь высоких показателей компания намеревалась за счет интенсивного развития страхования имущества и ответственности корпоративных клиентов, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, наращивания бизнеса по банковскому страхованию (страхование финансовых рисков и ипотечное страхование), а также расширения региональной агентской сети.

В феврале 2013 года, после того как PPF Group за 80 млн евро выкупила у итальянской Generali российские компании группы Generali PPF, в том числе «Дженерали ППФ Общее страхование», компания получила новое название – «ППФ Общее страхование». А полгода спустя, в результате вхождения «ППФ Общего страхования» в состав Home Credit Group*, страховщик был переименован в «Хоум Кредит Страхование».

В настоящее время «Хоум Кредит Страхование» – это универсальная компания. Основное направление деятельности – страхование заемщиков банков. Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС).

Единственным участником общества является международная финансовая компания – ООО «Хоум Кредит Б.В.» (100% доля в уставном капитале). Бенефициарным владельцем компании выступает один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер.

В 2012 году компания демонстрировала существенный прирост сборов – объем собранных премий стал наибольшим за весь период деятельности и составил 5,41 млрд рублей (+125,38% к предыдущему году). В последующие годы объемы сборов организации существенно сократились: в 2013-2014 годах – на 19,22% и 33,86%, а по итогам 2015-2016 годов – на 31,44% и 20,86% соответственно. В 2017 году сборы страховщика увеличились на 23,96% и составили 1,94 млрд рублей (в 2016-м объем поступлений составил 1,57 млрд рублей). В структуре сборов доминируют взносы по договорам с розничными клиентами (96,79% от общего сбора). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 57,15 млн рублей, уровень выплат – 2,94%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 951,99 млн рублей премий, что на 3,41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 920,57 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 30,44 млн рублей, уровень выплат – 3,2%.

По итогам 2017 года наибольший объем премий собран по страхованию от несчастных случаев и болезней (80,73%), страхованию имущества физических лиц (16,78%) и страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (2,59%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 1,88 млрд рублей премий (96,79%), размер среднего агентского вознаграждения составил 81,08%.

Партнером компании по перестрахованию является один из ведущих мировых перестраховщиков – группа SCOR.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 364,97 млн рублей, что на 5,49% меньше от показателя предыдущего года (в 2016-м – 386,17 млн рублей). Совокупный доход согласно отчетности по МСФО за 2017 год составил 374,22 млн рублей (-3,66% к показателю 2016 года).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 1 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет действующих рейтингов надежности.

Руководство: Алеш Жарски (генеральный директор).

Совет директоров: Сергей Перелыгин (председатель), Алеш Жарски, Станислав Роушар, Радек Губены, Павел Розегнал.

Партнеры компании

Банки: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

*Home Credit Group – международная компания, предоставляющая услуги потребительского кредитования (т.наз. POS-кредиты). Занимает лидирующие позиции на многих рынках Европы и Азии. Компания основана в 1997 году. Входит в состав PPF Group – международной инвестиционно-финансовой группы. Услуги для 23,5 млн активных клиентов оказывают 135,5 тысяч сотрудников Home Credit Group посредством широкой сети дистрибуции, включающей в себя более 185 тысяч розничных магазинов, офисов и отделений; услуги «Хоум Кредита» доступны также в многочисленных отделениях связи-почтовых отделениях. Основные финансовые показатели компании на 31 декабря 2017 года: общий объем активов – 21,53 млрд евро, собственный капитал – 11,98 млрд евро, операционный доход – 3,12 млрд евро.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Хоум Кредит Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3507 от 10.09.2018
Руководитель
Алеш Жарски (генеральный директор)
по информации на 17 мая 2018 г.
ОГРН
1027739236018
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7, эт. 3, пом. I, ком. 1, 2, 9
Телефоны
+7 (495) 785-82-01
8 800 250-56-65
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3507 от 10.09.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 3507 от 10.09.2018 Действует
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