Страховая компания Хоум Кредит Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Хоум Кредит Страхование» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Владельцем компании является международная финансовая компания Home Credit Group. По итогам 2017 года общество заняло 62-е место по размеру страховой премии на российском рынке, 15-е – по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (80,73% страхового портфеля) и 16-е место – по страхованию имущества физических лиц (16,78%). Страховые продукты компании реализуются через офисы и точки продаж банка «Хоум Кредит» по всей России. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания «Хоум Кредит Страхование» была создана в 2000 году под именем «СтэнсИнвест». В первые несколько лет компания занималась в основном страхованием имущества, однако значимых результатов деятельности не показывала (занимала позиции в пятой сотне крупнейших российских страховщиков по объему страховых сборов). В конце 2008 года «СтэнсИнвест» (к тому времени компания практически не осуществляла операции, занимала 677-е место на страховом рынке с объемом страховой премии всего 4 тыс. рублей) приобрела группа Generali PPF. Это совместное итало-чешское предприятие было образовано в 2007 году международной финансовой группой PPF Group (в нее входила чешская страховая группа Ceska Pojistovna, один из крупнейших страховщиков Восточной Европы, а также специализирующаяся на развитии потребительского кредитования в европейских странах Home Credit Group) и мощным европейским страховщиком, итальянской Assicurazioni Generali (ей принадлежало 51% акций совместного предприятия). В Generali PPF Holding вошли все страховые компании Восточной и Центральной Европы, принадлежащие PPF Group и Generali, в том числе российские страховые активы PPF Group, главным из которых являлся крупный страховщик жизни «Чешская страховая компания» (позже получила название «Дженерали ППФ Страхование жизни», а затем – «ППФ Страхование жизни»).



Начиная с этого времени дела «СтэнсИнвест» резко пошли в гору. В партнерстве с крупной кредитной организацией – Хоум Кредит энд Финанс Банком (принадлежал Home Credit, входящей в PPF Group; являлся одним из лидеров рынка экспресс-кредитования) страховщик начал предлагать новую для российского рынка услугу по страхованию финансовых рисков заемщиков, связанных с потерей работы. Уже по итогам 2009 года «СтэнсИнвест» вошел в топ-100 крупнейших российских страховщиков (82-е место, 913 млн рублей страховой премии, основная доля которой приходилась на страхование финансовых рисков). В конце 2009 года страховщик начал работать под глобальным брендом страхового холдинга Generali PPF в России и стал называться «Дженерали ППФ Общее страхование».

В 2011 году была принята новая стратегия компании, согласно которой к 2014 году «Дженерали ППФ Общее страхование должно было стать универсальным страховщиком и войти в топ-25 крупнейших игроков страхового рынка (по итогам 2011 года «Дженерали ППФ Общее страхование» занимало 41-е место, объем страховых сборов составлял 2,4 млрд рублей). Достичь столь высоких показателей компания намеревалась за счет интенсивного развития страхования имущества и ответственности корпоративных клиентов, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, наращивания бизнеса по банковскому страхованию (страхование финансовых рисков и ипотечное страхование), а также расширения региональной агентской сети.

В феврале 2013 года, после того как PPF Group за 80 млн евро выкупила у итальянской Generali российские компании группы Generali PPF, в том числе «Дженерали ППФ Общее страхование», компания получила новое название – «ППФ Общее страхование». А полгода спустя, в результате вхождения «ППФ Общего страхования» в состав Home Credit Group*, страховщик был переименован в «Хоум Кредит Страхование».

В настоящее время «Хоум Кредит Страхование» – это универсальная компания. Основное направление деятельности – страхование заемщиков банков. Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС).

Единственным участником общества является международная финансовая компания – ООО «Хоум Кредит Б.В.» (100% доля в уставном капитале). Бенефициарным владельцем компании выступает один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер.

В 2012 году компания демонстрировала существенный прирост сборов – объем собранных премий стал наибольшим за весь период деятельности и составил 5,41 млрд рублей (+125,38% к предыдущему году). В последующие годы объемы сборов организации существенно сократились: в 2013-2014 годах – на 19,22% и 33,86%, а по итогам 2015-2016 годов – на 31,44% и 20,86% соответственно. В 2017 году сборы страховщика увеличились на 23,96% и составили 1,94 млрд рублей (в 2016-м объем поступлений составил 1,57 млрд рублей). В структуре сборов доминируют взносы по договорам с розничными клиентами (96,79% от общего сбора). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 57,15 млн рублей, уровень выплат – 2,94%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 951,99 млн рублей премий, что на 3,41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 920,57 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 30,44 млн рублей, уровень выплат – 3,2%.

По итогам 2017 года наибольший объем премий собран по страхованию от несчастных случаев и болезней (80,73%), страхованию имущества физических лиц (16,78%) и страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (2,59%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 1,88 млрд рублей премий (96,79%), размер среднего агентского вознаграждения составил 81,08%.

Партнером компании по перестрахованию является один из ведущих мировых перестраховщиков – группа SCOR.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 364,97 млн рублей, что на 5,49% меньше от показателя предыдущего года (в 2016-м – 386,17 млн рублей). Совокупный доход согласно отчетности по МСФО за 2017 год составил 374,22 млн рублей (-3,66% к показателю 2016 года).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 1 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет действующих рейтингов надежности.

Руководство: Алеш Жарски (генеральный директор).

Совет директоров: Сергей Перелыгин (председатель), Алеш Жарски, Станислав Роушар, Радек Губены, Павел Розегнал.

Партнеры компании

Банки: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

*Home Credit Group – международная компания, предоставляющая услуги потребительского кредитования (т.наз. POS-кредиты). Занимает лидирующие позиции на многих рынках Европы и Азии. Компания основана в 1997 году. Входит в состав PPF Group – международной инвестиционно-финансовой группы. Услуги для 23,5 млн активных клиентов оказывают 135,5 тысяч сотрудников Home Credit Group посредством широкой сети дистрибуции, включающей в себя более 185 тысяч розничных магазинов, офисов и отделений; услуги «Хоум Кредита» доступны также в многочисленных отделениях связи-почтовых отделениях. Основные финансовые показатели компании на 31 декабря 2017 года: общий объем активов – 21,53 млрд евро, собственный капитал – 11,98 млрд евро, операционный доход – 3,12 млрд евро.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2018 г.