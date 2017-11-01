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Страховая компания Красноярская страховая компания «Возрождение-Кредит»

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
10 935
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
43 741
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
32 552
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Красноярская страховая компания «Возрождение-Кредит» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года заняла 184-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 29-е место по сборам в Красноярском крае, где осуществляется основная деятельность компании. Основные сборы премий по итогам года пришлись на добровольное медицинское страхование (42,23%), страхование от несчастных случаев и болезней (25,17%) и каско (19,62%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Красноярске.

21 декабря 2017 года Банк России приказом № ОД-3581 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ООО КСК «Возрождение-Кредит» создано в 1991 году. Компания является универсальным страховщиком и предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам по таким видам как личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. Страховая деятельность общества осуществляется на территории Красноярского края (100% сборов).

ООО КСК «Возрождение-Кредит» является членом Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков и Всероссийского Союза Страховщиков. Перестраховочная защита обеспечивается шестью крупнейшими перестраховочными организациями российского рынка.

Банк России приказом от 26.05.2016 года № ОД-1650 отозвал лицензию страховщика на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Главным участником страхового общества является ООО «Винтер» (95,67%), которым владеет само страховое общество (74%) и Галина Ревкуц (26%).

В 2012 году компания показала прирост сборов на 27,55%, собрав 85,2 млн рублей страховых премий против 66,79 млн рублей годом ранее. В 2013 году объем поступлений страховщика увеличился на 24,24% и впервые превысил отметку в 100 млн рублей. В последующие годы отмечается снижение сборов: в 2014-2015 годах – на 17,01% и 37,48% соответственно, а по итогам 2016-го – на 20,35%. Объем страховых премий в 2016 году составил 43,74 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 54,92 млн рублей), из них 59,27% занимают взносы юридических лиц, 40,73% – доля физических лиц. Сумма страховых выплат в 2016 году составила 32,55 млн рублей, уровень выплат – 74,42%. По итогам первого полугодия текущего года страховщиком собрано 100 тыс. рублей премий (менее 1% от аналогичного периода 2016 года), выплачено – 4,82 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2016 года включает: добровольное медицинское страхование (42,23%), страхование от несчастных случаев и болезней (25,17%), каско (19,62%), страхование имущества (11,17%, из них имущества физических лиц – 7,4%, юридических лиц – 3,77%).

В 2016 году при помощи посредников компания собрала 16,19 млн рублей премий (37,01% от общего сбора), размер среднего агентского вознаграждения составил 26,33%.

По итогам 2016 года компания получила 10,94 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 6,56 млн рублей совокупного дохода по МСФО. Предыдущий год общество завершило с прибылью в размере 14,26 млн рублей по РСБУ и 7,06 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 17 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 16 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Наталья Ревкуц (генеральный директор), Людмила Шамсутдинова, Ольга Носкова.

Клиенты: ОАО «Красноярский машиностроительный завод», Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири», ООО «Литейно-механический завод «СКАД», ООО «Торговая Сеть «КАРАВАИ», ОАО «Красноярская горно-геологическая компания», ЗАО «Золотодобывающая компания «Северная», ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», Министерство финансов Красноярского края, МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона», ФГУП «Почта России», АО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» и др.

Дата последнего изменения: 22 декабря 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Красноярская страховая компания «Возрождение-Кредит»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1440 от 02.09.2015
Руководитель
Наталья Валерьевна Ревкуц (генеральный директор)
по информации на 12 июля 2017 г.
ОГРН
1022402057358
Адрес
660037, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 59
Телефоны
+7 (391) 201-35-66
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1440 от 02.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 21.12.2017 года № ОД-3581 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Красноярская страховая компания «Возрождение-Кредит». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 1440 от 02.09.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1440 - 02 от 02.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 26.05.2016 года № ОД-1650 отозвал лицензию страховщика на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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