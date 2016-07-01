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Страховая компания Внешнеэкономическая Сахалинская страховая ассоциация (ВССА)

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 073
на 01.07.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
21 146
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
66 299
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
6 009
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Ипотечное страхование
  • Страхование квартир
  • Каско

Юридическим лицам

  • Банкострахование
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «Внешнеэкономическая Сахалинская страховая ассоциация» (ООО «ВССА») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 215-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 18-е место по сборам в сегменте страхование средств водного транспорта. Компания осуществляет деятельность на территории Сахалинской области и не имеет региональных представительств. Головной офис компании находится в Южно-Сахалинске.

Из публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» № 577 от 13 апреля 2016 года следует, что единственным участником ООО «ВССА» принято решение о ликвидации общества (решение №1 от 17 марта 2016 года). Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 28 марта 2016 года ООО «ВССА» находится в стадии ликвидации.

23 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3247 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

«Внешнеэкономическая Сахалинская страховая ассоциация» была образована в октябре 1989 года. В статусе общества с ограниченной ответственностью работает с 1993 года. В 2015 году компания вошла в десятку лидеров страхового рынка в Сахалинской области (девятое место – по общему размеру страховых премий и первое место – по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц). ООО «ВССА» является членом Дальневосточного союза страховщиков.

Участниками страхового общества являются само общество (99,99%) и Лидия Суслова (менее 1%).

В 2012 году компания собрала 53,93 млн рублей против 38,33 млн рублей годом ранее, продемонстрировав прирост сборов на 40,71%. В 2013 и 2014 году объемы поступлений увеличились на 9,73% и 64,74% соответственно. По итогам 2015 года объем собранной премии сократился на 31,99%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 66,3 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 97,49 млн рублей), из них почти весь объем (99,7%) занимают сборы с юридических лиц. Весь объем страховых премий собран в Сахалинской области. Выплаты в 2015 году составили 6,01 млн рублей. Уровень выплат – 9,06%. Сборы и выплаты за первый квартал 2016 года отсутствуют.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (47,23%), страхование средств водного транспорта (38,95%), каско (6,68%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,4%), страхование ГО владельцев средств водного транспорта (2,2%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 38,03 млн рублей (57,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,08%.

Партнерами по перестрахованию являются российские компании, в числе которых: ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация», ЗАО «Восточная перестраховочная компания», ОАО «Азиятранс Ре».

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 21,15 млн рублей по РСБУ и 33,27 млн рублей по МСФО. Информация о финансовых результатах по РСБУ и МСФО за 2015 год отсутствует (сайт страховщика по состоянию на 1 августа 2016 года находится в нерабочем состоянии).

Уставный капитал – 120,07 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

На 1 июля 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Лидия Суслова (ликвидатор).

Клиенты: ОАО «Дальморнефтегеофизика» и др.

Дата последнего изменения: 23 сентября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «ВССА»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2279 от 21.12.2015
Руководитель
Лидия Петровна Суслова (ликвидатор)
по информации на 12 июля 2016 г.
ОГРН
1026500521740
Адрес
693023, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 265, оф. 1
Телефоны
+7 (4242) 75-55-47
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2279 от 21.12.2015 Отозвана

Банк России приказом от 23.09.2016 № ОД-3247 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «ВССА». Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
ЦБРФ СИ № 2279 от 21.12.2015 Отозвана
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