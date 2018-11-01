Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Арсеналъ

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
1 011 320
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-592 827
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 914 701
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
3 452 004
за 2017
Предложения страховой компании Арсеналъ
Страхование путешественников
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование путешественников
  • Страхование загородных домов
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование квартир
  • Страхование имущества
  • Страхование банковских карт

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование кибер-рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование морских и авиационных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Арсеналъ» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. В 2018 году общество заняло 68-е место в ренкинге по сборам среди российских страховых компаний. Имеет лицензию на осуществление 23 видов страховой деятельности и сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). Компания представлена головным офисом в Москве и филиалом в Барнауле.

СК «Арсеналъ» создана в 1997 году. Среди учредителей компании – крупный строительный холдинг «Трест Коксохиммонтаж», а также бизнесмен Сергей Лобанов, занявший должность топ-менеджера страховщика. С самого начала деятельности «Арсеналъ» сконцентрировался на развитии услуг для корпоративных клиентов, главным образом – страхования рисков участников внешнеэкономической деятельности, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Ведущим направлением деятельности страховщика стало страхование ответственности компаний при прохождении таможенных процедур, а также страхование имущества юридических лиц.

В 2013 году «Арсеналу» удалось войти в топ-100 крупнейших страховщиков. Тогда Федеральная таможенная служба (ФТС) изменила правила функционирования системы международных дорожных перевозок, и «Арсеналъ» приступил к страхованию уплаты таможенных пошлин и налогов. В том же году компания начала региональную экспансию, открыв подразделения в Архангельске, Липецке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других крупных российских городах. Год спустя страховщик вышел на рынок Киргизии, где начала работать его «дочка» «Арсеналъ – Кыргызстан». 

В 2017 году компания решила сосредоточиться на страховании гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (при прохождении таможенных процедур).

СК «Арсеналъ» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, Российского союза промышленников и предпринимателей, Член Российского Антитеррористического Страхового Пула и других профессиональных объединений. Кроме того, общество включено в список страховщиков при Федеральной Службе Военно-технического сотрудничества.

Участниками общества в равных долях являются ООО «Арсеналъ-Капитал» (единственный владелец – Сергей Лобанов) и ООО «Рубикон-13» (владельцы в равных долях – Сергей Ковалев и Владимир Смирнов).

Уставный капитал – 1,01 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «Арсеналъ» до уровня ruBB (дата события – 26 сентября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

АКРА повысило кредитный рейтинг СК «Арсеналъ» до уровня ВВ(RU). По рейтингу установлен стабильный прогноз (дата обновления рейтинга – 4 декабря 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

Руководство: Анатолий Сандимиров (генеральный директор).

Совет директоров: Сергей Лобанов (председатель), Анатолий Сандимиров, Владимир Шингуров, Евгений Антонов, Николай Николенко.

Партнеры компании

Банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк «Первомайский» ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Российский национальный коммерческий банк», АО «Нефтепромбанк», ООО «Сетелем Банк» и др.

Среди клиентов страховщика – ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как «Алмаз-Антей», аэропорт Архангельск, Фонд «Достояние России», ГК «Фонд содействия реформе ЖКХ», «Коксохиммонтаж», «Онежская железная дорога», НПО «Прибор», ФГУП «Ростэк», ФГАУ «ОК «Шереметьевский», «Авиакомпания Грозный Авиа», АО «Котласское ДРСУ», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Ярославльводоканал», АО «Воткинский завод», АО «Единая электронная торговая площадка», ООО «АСЭП», ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», ПАО РНКБ Банк и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как General Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, «Капитал Перестрахование», «Юнити Ре» и другие.

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Арсеналъ»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3193 от 25.09.2017
Руководитель
Сандимиров Анатолий Петрович (генеральный директор)
по информации на 18 марта 2019 г.
ОГРН
1167746688713
Адрес
111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9 а, стр.10
Телефоны
+7 (499) 277-79-79
8 800 707-07-79
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3193 от 25.09.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 3193 от 25.09.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3193 - 02 от 25.09.2017 Действует
ЦБРФ ПС № 3193 от 25.09.2017 Действует
Новости
Все страховые компании
 11908
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы
Партнерский материал
7 мифов о туристическом страховании
7 мифов о туристическом страховании

Покупая полис ВЗР, мы чувствуем себя в безопасности, считая, что нам обеспечена любая медпомощь за рубежом. Это миф. Расскажем об этом и других распространенных заблуждениях путешествующих.

Все партнерские материалы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах