Страховая компания Арсеналъ

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Арсеналъ» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. В 2018 году общество заняло 68-е место в ренкинге по сборам среди российских страховых компаний. Имеет лицензию на осуществление 23 видов страховой деятельности и сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). Компания представлена головным офисом в Москве и филиалом в Барнауле.

СК «Арсеналъ» создана в 1997 году. Среди учредителей компании – крупный строительный холдинг «Трест Коксохиммонтаж», а также бизнесмен Сергей Лобанов, занявший должность топ-менеджера страховщика. С самого начала деятельности «Арсеналъ» сконцентрировался на развитии услуг для корпоративных клиентов, главным образом – страхования рисков участников внешнеэкономической деятельности, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Ведущим направлением деятельности страховщика стало страхование ответственности компаний при прохождении таможенных процедур, а также страхование имущества юридических лиц.

В 2013 году «Арсеналу» удалось войти в топ-100 крупнейших страховщиков. Тогда Федеральная таможенная служба (ФТС) изменила правила функционирования системы международных дорожных перевозок, и «Арсеналъ» приступил к страхованию уплаты таможенных пошлин и налогов. В том же году компания начала региональную экспансию, открыв подразделения в Архангельске, Липецке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других крупных российских городах. Год спустя страховщик вышел на рынок Киргизии, где начала работать его «дочка» «Арсеналъ – Кыргызстан».

В 2017 году компания решила сосредоточиться на страховании гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (при прохождении таможенных процедур).

СК «Арсеналъ» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, Российского союза промышленников и предпринимателей, Член Российского Антитеррористического Страхового Пула и других профессиональных объединений. Кроме того, общество включено в список страховщиков при Федеральной Службе Военно-технического сотрудничества.

Участниками общества в равных долях являются ООО «Арсеналъ-Капитал» (единственный владелец – Сергей Лобанов) и ООО «Рубикон-13» (владельцы в равных долях – Сергей Ковалев и Владимир Смирнов).

Уставный капитал – 1,01 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «Арсеналъ» до уровня ruBB (дата события – 26 сентября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

АКРА повысило кредитный рейтинг СК «Арсеналъ» до уровня ВВ(RU). По рейтингу установлен стабильный прогноз (дата обновления рейтинга – 4 декабря 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

Руководство: Анатолий Сандимиров (генеральный директор).

Совет директоров: Сергей Лобанов (председатель), Анатолий Сандимиров, Владимир Шингуров, Евгений Антонов, Николай Николенко.

Партнеры компании

Банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк «Первомайский» ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Российский национальный коммерческий банк», АО «Нефтепромбанк», ООО «Сетелем Банк» и др.

Среди клиентов страховщика – ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как «Алмаз-Антей», аэропорт Архангельск, Фонд «Достояние России», ГК «Фонд содействия реформе ЖКХ», «Коксохиммонтаж», «Онежская железная дорога», НПО «Прибор», ФГУП «Ростэк», ФГАУ «ОК «Шереметьевский», «Авиакомпания Грозный Авиа», АО «Котласское ДРСУ», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Ярославльводоканал», АО «Воткинский завод», АО «Единая электронная торговая площадка», ООО «АСЭП», ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», ПАО РНКБ Банк и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как General Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, «Капитал Перестрахование», «Юнити Ре» и другие.

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.