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Страховая компания Галактика

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
130 050
на 01.12.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 665
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
544 494
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
17 680
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Галактика» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 126-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 38-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц и 76-е место по сборам в Москве, основном регионе деятельности. Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали: страхование имущества юридических лиц (40,38%), страхование грузов (37,57%), страхование от несчастных случаев и болезней (13,5%). Компания представлена головным офисом в Москве и не имеет представительств и филиалов.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1488 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Галактика» создана в 2003 году. С момента основания компания специализировалась на оценке и принятии в страхование рисков предприятий индустриально-промышленного комплекса. По итогам 2014 года основными направлениями деятельности компании стали: добровольное медицинское страхование и страхование имущества юридических и физических лиц. В 2015 году организация сделана уклон на обслуживание корпоративных клиентов, увеличив объем поступлений по этой линии бизнеса почти до 100%, а также изменила приоритетные направления деятельности на страхование имущества юридических лиц и страхование грузов.

С 2 ноября 2016 года участниками общества являются Дмитрий Горнов (0,04%) и само общество (99,96%). Ранее доля уставного капитала в размере 99,96% принадлежала ООО «Информационно-консалтинговая фирма «Омега Инфоркомп», которым в равных долях владели Дмитрий Горнов и Неля Комарова.

Последние несколько лет в деятельности компании наблюдается позитивная динамика поступлений. В 2012 году страховщиком собрано на 9,78% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (25,41 млн рублей против 23,14 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах увеличение объемов поступлений составило 18,75% и 18,37%. По итогам 2015 года компания демонстрирует колоссальный прирост сборов – объем собранной страховой премии составил 544,49 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 35,71 млн рублей).

В структуре сборов преобладают поступления по договорам с юридическими лицами (99,55%). По территориальному распределению почти весь объем страховых премий в 2015 году собран в Москве (99,75%). Остаток сборов осуществлен в Московской области и Санкт-Петербурге (совокупно менее 1%). Выплаты в 2015 году составили 17,68 млн рублей. Уровень выплат – 3,25%. По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 922,04 млн рублей, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда размер собранной премии составил 233,41 млн рублей. Объем выплат за 9 месяцев текущего года равен 1,2 млн рублей. Уровень выплат за отчетный период – 0,13%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (40,38%, что более чем в два раза превышает показатель сборов за 2014 год), страхование грузов (37,57%, сборы по данному виду страхования в 2014 году были незначительными), страхование от несчастных случаев и болезней (13,5%), добровольное медицинское страхование (8,24%, что почти в девять раз меньше аналогичного показателя за 2014 года).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 7,59 млн рублей (1,39%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,8%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 362 тыс. рублей по РСБУ и 165 тыс. рублей по МСФО. В 2015 году компания получила убыток по РСБУ в размере 1,67 млн рублей и совокупный доход по МСФО в 4 млн рублей.

Уставный капитал – 130,05 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-физических лиц составила 5 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют, среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 21 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Новиков (генеральный директор), Мария Величко (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании отсутствует.

Дата последнего изменения: 3 июня 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Галактика»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3908 от 13.10.2015
Руководитель
Агаси Самвелович Гарибян (руководитель временной администрации)
по информации на 26 марта 2017 г.
ОГРН
1037789062046
Адрес
125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 37, корп. 3
Телефоны
+7 (495) 777-65-64
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3908 от 13.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 01.06.2017 года № ОД-1488 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Галактика». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-605), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3908 от 13.10.2015 Отозвана
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