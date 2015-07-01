Страховая компания МРСК

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-1237 отозвал лицензию на осуществление страхования ОАО «СК «МРСК».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-868 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании «МРСК»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 8 сентября 2015 года ОАО «СК «МРСК» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 12 декабря 2017 года ОАО «СК «МРСК» ликвидировано вследствие банкротства.
Дата последнего изменения: 14 декабря 2017 г.
Справочная информация о компании
ОАО «МРСК»
лицензия ФСФР С № 0776 77 от 28.02.2012
Руководитель
Максим Сергеевич Дёмин (конкурсный управляющий)
по информации на 23 октября 2015 г.
ОГРН
1021801140976
Адрес
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 792-35-23
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С № 0776 77 от 28.02.2012
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.