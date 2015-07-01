Страховая компания МРСК

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Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-1237 отозвал лицензию на осуществление страхования ОАО «СК «МРСК».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-868 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании «МРСК»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



Решением Арбитражного суда города Москвы от 8 сентября 2015 года ОАО «СК «МРСК» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 12 декабря 2017 года ОАО «СК «МРСК» ликвидировано вследствие банкротства.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2017 г.