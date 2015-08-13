Страховая компания Перестраховочная компания «Профиль Ре»

Справка banki.ru о компании

13 августа 2015 года Банк России приказом № ОД-2092 отозвал лицензию ОАО «Профиль РЕ» на осуществление перестрахования. Решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами, а также нарушениями в составе представленной в соответствии с законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2015 года ОАО «Профиль РЕ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 12 декабря 2017 года ОАО «Профиль Ре» ликвидировано вследствие банкротства.





Дата последнего изменения: 14 декабря 2017 г.