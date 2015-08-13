Страховая компания Перестраховочная компания «Профиль Ре»

13 августа 2015 года Банк России приказом № ОД-2092 отозвал лицензию ОАО «Профиль РЕ» на осуществление перестрахования. Решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами, а также нарушениями в составе представленной в соответствии с законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2015 года ОАО «Профиль РЕ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 12 декабря 2017 года ОАО «Профиль Ре» ликвидировано вследствие банкротства.
Дата последнего изменения: 14 декабря 2017 г.
Справочная информация о компании
ОАО «Перестраховочная компания «Профиль Ре»»
лицензия ФССН П №3486 77 от 16.04.2009
Руководитель
Рустам Николаевич Асгаров (конкурсный управляющий)
по информации на 30 октября 2015 г.
ОГРН
1025403199117
Адрес
123242, г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 280-18-20
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН П №3486 77 от 16.04.2009
Отозвана
Банк России приказом от 13.08.2015 № ОД-2092 отозвал лицензию на осуществление перестрахования открытого акционерного общества «Перестраховочная компания «Профиль Ре».
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами, а также нарушениями в составе представленной в соответствии с законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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