Страховая компания Армеец

Справка banki.ru о компании

АО СК «Армеец» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. В страховом портфеле доминирует автострахование, на которое в 2017 году пришлось 90,15% сборов. Компания представлена в 83 регионах России, головной офис находится в Москве.

Компания имеет лицензию на осуществление 20 видов страховой деятельности. В ренкинге по сборам в 2018 году страховщик занял 87 место.

Компания зарегистрирована на территории Республики Татарстан в феврале 1994 года как Акционерное общество открытого типа «Зареченская страховая компания». Под действующим наименованием общество работает с июня 2016 года (до переименования функционировало как ООО СК «Итиль Армеец»).

Изначально компания была лидером на региональном рынке по страхованию практически всех видов ответственности, одной из первых начала заключать договоры по страхованию опасных производственных объектов, радиационных объектов, ответственности при проведении строительно-монтажных работ, ответственности перевозчиков опасных грузов. В настоящее время основными видами страхования являются ОСАГО, каско, личные виды страхования, страхование имущества всех видов, страхование ответственности товаропроизводителей, перевозчиков, страхование грузов и др.

СК «Армеец» является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Союза Страховщиков Татарстана и Национальной Страховой Гильдии.

Согласно опубликованной на сайте компании информации, в настоящее время акционерами АО СК «Армеец» являются АО «Химимпорт» (80,6%) и АО «Страховое акционерное общество «Армеец», Республика Болгария (19,4%). СК «Армеец» имеет дочернюю компанию ООО «Итиль-мед» (медицинская организация).

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности СК «Армеец» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием у Агентства информации для применения методологии (дата события – 18 мая 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B++ «Удовлетворительный уровень надежности» со стабильным прогнозом.

Национальное рейтинговое агентство: ВВВ+ «Достаточная степень надежности» со стабильным прогнозом (рейтинг подтвержден 9 июня 2016 года).

Руководство: Петар Минчев (генеральный директор), Маргарита Дьяконова, Владислав Лисовец, Лариса Бронникова.

Совет директоров: Георги Палачоров (председатель), Маргарита Дьяконова, Петар Минчев, Константин Велев, Пламена Добрева.

Клиенты: ООО «Энергострой», ООО «УралСтройМонтаж», ООО «ТМИМ», НКМУ АО «Татэлектромонтаж», ОАО «Трансаммиак», АО «Инвестиционный кооперативный банк», Центр промышленности Республики Болгария в Москве.

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.