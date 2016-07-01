Страховая компания НАСКО Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО СК «НАСКО Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2015 года общество заняло 219-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошло в топ-10 по сборам в Республике Татарстан в сегменте страхования жизни (64,39% страхового портфеля). Услуги компании реализуются посредством агентских продаж. Региональная сеть филиалов и представительств отсутствует. Головной офис находится в Казани.

10 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3870 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 10 апреля 2017 года компания находится в стадии ликвидации.



ООО СК «НАСКО Жизнь» берет свое начало с ООО СК «Идель», основанного в 1993 году. Под брендом «НАСКО Жизнь» компания работает с февраля 2008 года. В настоящее время компания позиционирует себя на страховом рынке России как оператора по предоставлению негосударственных социальных гарантий (страхование жизни, здоровья и трудоспособности). Лидирующие позиции в качестве страховщика жизни компания занимает в Приволжском федеральном округе, в частности, девятое место по сборам в Республике Татарстан по итогам 2015 года.



СК «НАСКО Жизнь» является членом Союза страховщиков Татарстана и Ассоциации страховщиков «Большая Волга».

1 апреля 2016 года советом директоров ООО «СК «НАСКО Жизнь» принято решение о передаче ОАО «НАСКО» страхового портфеля по страхованию от несчастных случаев и болезней в связи с добровольным отказом от осуществления данного вида страхования. Также, компанией заявлено о решении передать ООО СК «Чулпан-Жизнь» страховой портфель по добровольному страхованию жизни в связи с добровольным отказом от осуществления вышеуказанного вида страхования.

Участниками страхового общества являются само общество (82,81%) и ОАО «НАСКО» (17,19%). Компания является частью страховой группы «НАСКО»*.

В 2012 году организацией было собрано на 36,33% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (68,65 млн рублей против 107,82 млн рублей годом ранее). В 2013 году сохранилась негативная динамика поступлений – объем собранной премии сократился на 24,76%. В последующие годы в деятельности компании отмечается небольшой прирост сборов: в 2014 году – на 6,17%, а по итогам 2015-го – на 3,32%.



Объем страховых премий в 2015 году составил 56,66 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 54,84 млн рублей), из них 69,21% занимают сборы с физических лиц и 30,79% – с юридических лиц. Основной объем страховых премий в собран в Республике Татарстан (99,92%). Остаток сборов осуществлен в Республике Марий Эл и Ленинградской области. Выплаты в 2015 году составили 41,49 млн рублей. Уровень выплат – 73,22%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком собрано 10,5 млн рублей (минус 23,17% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 7,8 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 74,32%.

Страховой портфель компании в 2015 году сформирован из договоров страхования жизни (64,39%, из них на случай смерти и дожития приходится 54,99%, с условием периодических страховых выплат – 9,4%) и страхования от несчастных случаев и болезней (35,61%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 18,86%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 189 тыс. рублей по РСБУ и 37,5 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 2,28 млн рублей по отчетности РСБУ и 3,6 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 320 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

На 1 июля 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Камиль Тагиев (генеральный директор), Эдуард Кабаков, Дамир Хабипов, Рамзия Бикмухаметова, Альбина Хакимьянова.

Совет директоров: Эдуард Кабаков (председатель), Оскар Адгамов, Камиль Тагиев.

Среди клиентов компании – сотрудники крупнейших предприятий Республики Татарстан, таких как ОАО «Камаз», ОАО «Татнефть», ОАО НГДУ Альметьевскнефть, ОАО НГДУ Лениногорскнефть, ОАО НГДУ Елховнефть, ОАО «НАСКО Татарстан» и многих других государственных и коммерческих предприятий.

*Группа «НАСКО» включает: ОАО «НАСКО» (универсальный страховщик, вошел в топ-3 лидеров по сборам в 2015 году в Республике Татарстан), ООО СК «НАСКО Жизнь» (страховщик жизни, вошел в топ-10 по сборам в Республике Татарстан в сегменте страхования жизни) и ООО «Перестраховочное общество «Кама Ре», лицензия на осуществления перестрахования которого отозвана приказом Банка России от 1 декабря 2015 года.

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.