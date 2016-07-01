Россия
Вход
Поиск

Страховая компания НАСКО Жизнь

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
320 000
на 01.07.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
189
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
56 656
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
41 486
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО СК «НАСКО Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2015 года общество заняло 219-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошло в топ-10 по сборам в Республике Татарстан в сегменте страхования жизни (64,39% страхового портфеля). Услуги компании реализуются посредством агентских продаж. Региональная сеть филиалов и представительств отсутствует. Головной офис находится в Казани.

10 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3870 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 10 апреля 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО СК «НАСКО Жизнь» берет свое начало с ООО СК «Идель», основанного в 1993 году. Под брендом «НАСКО Жизнь» компания работает с февраля 2008 года. В настоящее время компания позиционирует себя на страховом рынке России как оператора по предоставлению негосударственных социальных гарантий (страхование жизни, здоровья и трудоспособности). Лидирующие позиции в качестве страховщика жизни компания занимает в Приволжском федеральном округе, в частности, девятое место по сборам в Республике Татарстан по итогам 2015 года.

СК «НАСКО Жизнь» является членом Союза страховщиков Татарстана и Ассоциации страховщиков «Большая Волга».

1 апреля 2016 года советом директоров ООО «СК «НАСКО Жизнь» принято решение о передаче ОАО «НАСКО» страхового портфеля по страхованию от несчастных случаев и болезней в связи с добровольным отказом от осуществления данного вида страхования. Также, компанией заявлено о решении передать ООО СК «Чулпан-Жизнь» страховой портфель по добровольному страхованию жизни в связи с добровольным отказом от осуществления вышеуказанного вида страхования.

Участниками страхового общества являются само общество (82,81%) и ОАО «НАСКО» (17,19%). Компания является частью страховой группы «НАСКО»*.

В 2012 году организацией было собрано на 36,33% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (68,65 млн рублей против 107,82 млн рублей годом ранее). В 2013 году сохранилась негативная динамика поступлений – объем собранной премии сократился на 24,76%. В последующие годы в деятельности компании отмечается небольшой прирост сборов: в 2014 году – на 6,17%, а по итогам 2015-го – на 3,32%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 56,66 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 54,84 млн рублей), из них 69,21% занимают сборы с физических лиц и 30,79% – с юридических лиц. Основной объем страховых премий в собран в Республике Татарстан (99,92%). Остаток сборов осуществлен в Республике Марий Эл и Ленинградской области. Выплаты в 2015 году составили 41,49 млн рублей. Уровень выплат – 73,22%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком собрано 10,5 млн рублей (минус 23,17% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 7,8 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 74,32%.

Страховой портфель компании в 2015 году сформирован из договоров страхования жизни (64,39%, из них на случай смерти и дожития приходится 54,99%, с условием периодических страховых выплат – 9,4%) и страхования от несчастных случаев и болезней (35,61%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 18,86%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 189 тыс. рублей по РСБУ и 37,5 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 2,28 млн рублей по отчетности РСБУ и 3,6 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 320 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

На 1 июля 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Камиль Тагиев (генеральный директор), Эдуард Кабаков, Дамир Хабипов, Рамзия Бикмухаметова, Альбина Хакимьянова.

Совет директоров: Эдуард Кабаков (председатель), Оскар Адгамов, Камиль Тагиев.

Среди клиентов компании – сотрудники крупнейших предприятий Республики Татарстан, таких как ОАО «Камаз», ОАО «Татнефть», ОАО НГДУ Альметьевскнефть, ОАО НГДУ Лениногорскнефть, ОАО НГДУ Елховнефть, ОАО «НАСКО Татарстан» и многих других государственных и коммерческих предприятий.

*Группа «НАСКО» включает: ОАО «НАСКО» (универсальный страховщик, вошел в топ-3 лидеров по сборам в 2015 году в Республике Татарстан), ООО СК «НАСКО Жизнь» (страховщик жизни, вошел в топ-10 по сборам в Республике Татарстан в сегменте страхования жизни) и ООО «Перестраховочное общество «Кама Ре», лицензия на осуществления перестрахования которого отозвана приказом Банка России от 1 декабря 2015 года.

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «НАСКО Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 1535 от 09.12.2015
Руководитель
Камиль Фикретович Тагиев (ликвидатор)
по информации на 11 апреля 2017 г.
ОГРН
1041608004789
Адрес
420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б»
Телефоны
+7 (843) 521-83-06
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 1535 от 09.12.2015 Отозвана

Банк России приказом от 10.11.2016 года № ОД-3870 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «НАСКО Жизнь». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СЛ № 1535 от 09.12.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 5578
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах