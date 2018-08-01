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Страховая компания Сибирский Спас-Мед

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 139
за 2017
Справка banki.ru о компании

АО СМК «Сибирский Спас-Мед» – небольшая страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Компания входит в состав группы «Сибирский Спас». По итогам 2017 года на рынке ОМС организация занимает 38-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных. Компания имеет филиалы в Новосибирске, Красноярске и Абакане и более 20 пунктов выдачи полисов ОМС в Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Головной офис находится в Новокузнецке (Кемеровская область).

Компания основана в 1998 году как ЗАО «СМК Междуречье-Мед», которое в 2001 году было реорганизовано в ЗАО СМК «Сибирский Спас-Мед». Организация работает на страховых рынках Кемеровской области и Республики Хакасия, где по численности застрахованных граждан на 1 января 2018 года занимает второе и третье место соответственно (рыночная доля в регионах составила 5,1% и 2,2%). Компания является членом Кузбасской ассоциации страховых организаций и Всероссийского союза страховщиков.

Главными акционерами общества являются компании группы «Сибирский Спас»*, которым совокупно принадлежит 60% акций, в частности 38% долей владеет АО «СК «Сибирский Спас» и 22% долей – ЗАО «СК «Сибирский Спас-Жизнь». В числе акционеров компании также значатся ООО «Распадская финансово-промышленная компания» (согласно выписки с ЕГРЮЛ на 21 февраля 2017 года находится в стадии ликвидации) и ЗАО «Сибуглемет», которым принадлежит по 20% акций. Конечными бенефициарами является ряд физических лиц: Роман Левчук (владелец 50% акций ООО «РФПК»), а также совладельцы ЗАО «Сибуглемет» в равных долях (по 13,85% каждый) – Владимир Мельниченко, Валентин Бухтояров, Александр Щукин, Анатолий Смолянинов, Анатолий Скуров.

В 2017 году, согласно финансовой отчетности, компания получила убыток в размере 1,14 млн рублей. Годом ранее страховщик также показал отрицательный финансовый результат, размер которого составил 2,94 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ираида Федотова (генеральный директор), Валентина Ярцева.

Численность граждан, застрахованных в СМК «Сибирский Спас – Мед» по обязательному медицинскому страхованию на 1 января 2018 года составляет почти 147,3 тыс. человек, из них 135 тыс. чел. – жители Кемеровской области, а 12,2 тыс. чел. проживает в Республике Хакасия.

*В настоящее время в группу «Сибирский Спас» входят: АО «СК «Сибирский Спас» (универсальный страховщик, занявший по итогам 2017 года 81-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 32-е место по сборам ОСАГО), АО СМК «Сибирский Спас – Мед» (обязательное медицинское страхование) и компании, предоставляющие медицинские услуги: ООО «Медицинский Центр «Спас 03» (Медицинский центр «Жемчужный») и ООО «Медицинский Клуб».

Дата последнего изменения: 28 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СМК «Сибирский Спас-Мед»
лицензия ЦБРФ ОС № 3270 - 01 от 10.10.2016
Руководитель
Ираида Владимировна Федотова
по информации на 28 августа 2018 г.
ОГРН
1024201390740
Адрес
654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Кузнецкстроевский, д. 13
Телефоны
+7 (3843) 46-41-00
8 (800) 200-23-63
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 3270 - 01 от 10.10.2016 Действует
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