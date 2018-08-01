Страховая компания Русское перестраховочное общество

Справка banki.ru о компании

АО «Русское перестраховочное общество» (РПО, Russian Re) – средняя по сборам перестраховочная организация. По итогам 2017 года общество заняло 9-е место по размеру собранных перестраховочных премий (985,84 млн рублей). Основную часть портфеля составляют имущественные и автотранспортные риски (в совокупности более 90% портфеля). Компания имеет по одному представительству во Владивостоке и Киеве (Украина). Головной офис находится в Москве.

«Русское перестраховочное общество» основано в декабре 1992 года по инициативе Российского союза страховщиков (РОСС). Учредителями общества выступили 29 страховщиков, 5 финансовых компаний, банк и физические лица.



Основным направлениям деятельности компании в 2017 году являлось перестрахование рисков по договорам страхования имущества (85,37%, из них имущества юридических лиц – 82,27%, физических лиц – 3,1%), каско (7,69%), страхования грузов (3,75%). Перестраховочная защита компании размещена у ведущих перестраховщиков Германии, Швеции, США, Индии, Турции и Республики Кореи.

Главными акционерами компании являются генеральный директор Андрей Поляков (22,03%), исполнительный директор Теймураз Батиашвили (21,64%), Мария Морозова (5,09%) и две компании, зарегистрированные в Великобритании – Catlin Underwriting Agencies Limited (22,5%) и Chubb Russia Investments Limited (23,34%). Catlin Underwriting Agencies Limited (Великобритания) является 100% дочерним обществом Catlin Holdings Ltd (Великобритания), конечным бенефициаром которой выступает компания XL Bermuda Ltd (Бермуды). Chubb Russia Investments Limited (Великобритания) является 100% дочерним обществом Chubb Limited (Швейцария). Конечным бенефициаром общества является Андрей Поляков.

Размер перестраховочных премий в 2017 году составил 985,84 млн рублей, что на 7,66% превышает аналогичный показатель за предыдущий год. По итогам первого квартала 2018 года объем собранной премии на рынке перестрахования вырос на 36,37% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го (456,49 млн рублей против 334,75 млн рублей).

В 2017 году чистая прибыль страховщика, согласно отчетности по РСБУ, составила 84,97 млн рублей (+39,52% к 2016 году), а размер совокупного дохода по МСФО достиг 87,52 млн рублей (+59,31% к 2016-му).

Уставный капитал – 600 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинг компании

AM Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B (Fair/Справедливый) со стабильным прогнозом (дата события – 13 апреля 2017 года). Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне «bb+», прогноз – отрицательный.

АКРА повысило АО «Русское перестраховочное общество» кредитный рейтинг до уровня A(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 5 июня 2018 года).

Руководство: Андрей Поляков (генеральный директор), Мария Морозова, Михаил Кульжик.

Совет директоров: Теймураз Батиашвили (председатель), Андрей Поляков, Эндрю Кендрик, Юрий Голубовский, Петер Шмидт.

Дата последнего изменения: 5 июня 2018 г.