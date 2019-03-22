Страховая компания Росгосстрах Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь» (ранее ООО «СК «ЭРГО Жизнь») – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании от несчастных случаев и болезней (более 70% в страховом портфеле) и страховании жизни. До 2018 года владельцем компании был ERGO International Aktiengesellschaf, часть международной страховой группы ERGO. В октябре 2018-го страховщика приобрела СК «Росгосстрах».

Головной офис компании расположен в Москве. Компания является членом Ассоциации страховщиков жизни и Всероссийского союза страховщиков.

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь», ранее известная под названием «ЭРГО Жизнь», была создана в 2003 году. Тогда она имела название «Арсис». В 2005 году страховщика, не осуществлявшего операций, купила германская страховая группа ERGO Group (ее основным акционером является крупнейший мировой перестраховщик Munich Re). На базе новоприобретенной компании, получившей название «ЭРГО Жизнь», ERGO начала развивать в России проект по страхованию жизни (к тому времени у группы уже работала российская «дочка» – универсальная страховая компания «ЭРГО Русь»).

Германский акционер, считающий страхование жизни одним из приоритетных направлений развития своего бизнеса, планировал, что «ЭРГО Жизнь» займет «значимое место» на российском рынке страхования жизни. Два года спустя «ЭРГО Жизнь» вошла в топ-40 крупнейших игроков российского рынка страхования жизни, а число филиалов компании достигло 20. В том же году «ЭРГО Жизнь» объявила о планах в ближайшие пять лет ежегодно наращивать бизнес на 60–70% с целью довести в 2012 году объем сборов до 100 млн евро.

Однако в 2010 году ERGO пересмотрела свою стратегию на российском рынке: из-за кризиса «ЭРГО Русь» и «ЭРГО Жизнь» так и не смогли выйти на запланированные показатели прибыльности. В результате ERGO была вынуждена свернуть убыточные направления бизнеса в России (в первую очередь ДМС), а также отказалась от дальнейших инвестиций в развитие страхования жизни в стране. Сеть продаж «ЭРГО Жизнь» была свернута, а региональная структура этой компании была интегрирована в структуру компании «ЭРГО Русь», переименованной в июле 2015-го в САО ЭРГО.

В последующие годы, характеризовавшиеся бурным ростом кредитного страхования, «ЭРГО Жизнь» продолжала наращивать объемы бизнеса.

В середине октября 2018-го ПАО СК «Росгосстрах» сообщил о приобретении компании «ЭРГО Жизнь». Соответствующее соглашение подписали уполномоченные представители ПАО СК «Росгосстрах» и компании «ERGO Group AG». В начале ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Росгосстраха» о покупке 100% долей в уставном капитале «ЭРГО Жизни».



В марте 2019 года страховщик, созданный на базе компании «ЭРГО Жизнь», был переименован в «Росгосстрах Жизнь».

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «ЭРГО Жизнь» на уровне ruA (дата события – 9 ноября 2018 года). Прогноз по рейтингу изменен на развивающийся, и установлен статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.

Руководство: Алексей Руденко (генеральный директор).

Наблюдательный совет: Томас Шёллькопф (председатель), Томас Ширмер, Роланд Ленц, Кестутис Багдонавичус, Йозеф Адельманн.

Партнеры

Банки: АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО АКБ «Связь-Банк» и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как Munich Re, Hannover Re, Sava Re, АО «СОГАЗ», СПК «Юнити Ре», ООО «СКОР Перестрахование» и др.

Дата последнего изменения: 22 марта 2019 г.