Страховая компания Ингосстрах-М

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Ингосстрах-М» – страховая организация, осуществляющая обязательное медицинское страхование. По итогам 2017 года занимает седьмое место среди российских медстраховщиков по численности застрахованных и первое место в Ставропольском крае (доля рынка в регионе – 71,5%). Компания является частью страховой группы «Ингосстрах». Страховая деятельность осуществляется на территории 19 субъектов РФ. Головной офис компании находится в Москве.

СК «Ингосстрах-М» зарегистрировано в 1992 году. Компания является правопреемником по всем правам и обязательствам региональных компаний ООО «СК «ЭкоОМС», ООО «СК «Мед-Полис», ООО «СМФ «Здоровье», ООО «МСК «Альфа», ООО «СК «Чазы-Медстрах», ООО НМСК «Интекс-Мед», ООО МСК «ЭМЭСК» и ООО «ЖСО-Медицина», реорганизованных путем присоединения к ООО «СК «Ингосстрах-М». Дочерних и ассоциированных обществ компания не имеет. С мая 2017 года компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.



Акционером компании является ЗАО «ИнВест-Полис» – дочернее предприятие СПАО «Ингосстрах» (100% акций). Компания входит в состав страховой группы «ИНГО»*.

В 2017 году обществом собрано 17 тыс. рублей по добровольному медицинскому страхованию, при этом, более чем 10 лет деятельность по добровольным видам страхования не осуществлялась. Выплаты по итогам года отсутствуют.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 143,09 млн рублей, что на 16,35% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 171,05 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО снизился на 7,87% и составил 148,36 млн рублей против 161,04 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 323 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность работников составила 732 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Наталья Курбатова (генеральный директор), Ирина Погребная, Игорь Золотых, Наталья Шелепова (главный бухгалтер).

По состоянию на 1 августа 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составило 6,45 млн человек.

*В Группу «ИНГО» входят следующие страховые компании: СПАО «Ингосстрах» (Россия), ЗСАО «Ингосстрах» (Республика Беларусь), «ИНГО Армения» (Республика Армения), «Кыргызинстрах» (Киргизская Республика), «ИНГО УЗБЕКИСТАН» (Узбекистан), ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» (Россия), ОАО «Чрезвычайная страховая компания» (Россия). СПАО «Ингосстрах» имеет 4 зарубежных представительства, расположенных в КНР (г. Пекин), Республике Индия (г. Мумбай), Азербайджанской Республике (г. Баку), Республике Казахстан (г. Алматы).

Дата последнего изменения: 22 августа 2018 г.