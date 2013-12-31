Справка banki.ru о компании

ООО "Северная казна" является универсальной розничной компанией. Входит в одноименную финансово-промышленной группу, участниками которой также являются центр недвижимости, аудиторская, и лизинговая компании.

В конце 2014 года Банк России назначил в СК «Северная казна» временную администрацию сроком на шесть месяцев. В марте 2015 года ЦБ приостановил действие лицензии страховщика, а 22 апреля 2015 года лицензия была отозвана. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 9 сентября 2015 года ООО "Северная казна" находится в стадии ликвидации.

Екатеринбургская страховая компания "Северная Казна" была создана в 1992 году как компания "Центр", ее учредителями выступили частные лица. Два года спустя мелкого регионального страховщика приобрел екатеринбургский банк "Северная казна" (подробности сделки не разглашались), компанию присоединили к одноименной финансовой группе, она начала работать под новым брендом - "Северная казна".



Активное развитие розничного бизнеса началось в 1996 году, когда компания сконцентрировалась на страховании имущества физических лиц, а с 2003 года - приступила к продаже полисов ОСАГО. По итогам 2004 года страховщик занимал 129-ю позицию среди крупнейших российских страховых компаний (426 млн рублей собранной страховой премии), причем почти половина этих сборов (207 млн рублей) приходилась на страхование ОСАГО (в этом сегменте "Северная Казна" занимала 33-е место; два года спустя страховщик принял решение сокращать долю высокоубыточного ОСАГО в своем портфеле и сделал акцент на добровольном автостраховании, страховании здоровья и имущества). Параллельно "Северная казна" проводила региональную экспансию: к 2007 году подразделения компании действовали в шести регионах страны.

К тому времени "Северная казна" занимала лидирующие позиции среди страховщиков Свердловской области. Однако ее главной целью было стать полноценной компанией федерального масштаба и войти в топ-50 крупнейших российских страховщиков. Осенью 2007 года "Северная казна" купила екатеринбургскую страховую компанию "Гамма" (168-е место в списке крупнейших российских страховщиков; участники оценивали сумму сделки в 15-20 млн долларов). Благодаря этому приобретению "Северной казне" удалось значительно нарастить филиальную сеть - после присоединения "Гаммы" доля объединенной компании на местном рынке достигла почти 8%, а количество филиалов и представительств страховщика увеличилось с 22 до 63.

В 2008 году банк "Северная Казна" продал акции страховщика физлицам, являющимся акционерами банка (среди которых - основной учредитель страховой компании "Северная казна", председатель совета директоров банка "Северная казна" Владимир Фролов, ставший владельцем 52% акций компании). А год спустя доля Фролова в СК "Северная казна" досталась "Урал-авиа" (предприятие оборонной промышленности). Подробности этих сделок не известны.

В том же году страховщик провел реорганизацию бизнеса, выделив подразделения по розничному бизнесу и обслуживанию вип-клиентов и продолжил развивать филиальную сеть по стране. В 2010 году "Северная казна" вошла в топ-100 крупнейших российских страховщиков (80-е место, 768 млн рублей страховых сборов). В последующие годы страховщик рос темпами, превышающими среднерыночные, наращивая бизнес в среднем ежегодно более чем на 70%. К настоящему времени "Северная казна" является одним из лидеров на страховом рынке Свердловской области (доля порядка 10%) и прочно закрепилась в числе крупных компаний федерального масштаба (35-е место на рынке, 3,7 млрд рублей страховых сборов в 2013 году).

В настоящее время "Северная казна" является универсальной розничной компанией. Входит в одноименную финансово-промышленной группу, участниками которой также являются центр недвижимости, аудиторская, и лизинговая компании.

Основными владельцами являются "Урал-Авиа" (предприятие оборонной промышленности), "ИнвестГарант" (занимается операциями с недвижимостью), а также физические лица, среди которых - генеральный директор компании Александр Меренков.

В конце 2014 года Банк России назначил в СК «Северная казна» временную администрацию сроком на шесть месяцев. Как объяснили в Банке России, это необходимо для проверки финансового положения компании, подчеркнув, что «цели приостановить деятельность страховщика у временной администрации нет». Тем не менее известие об отстранении от работы руководства «Северной казны» вызвало панику среди ее клиентов. В самой компании заверяют, что страховщик работает в прежнем режиме.



По итогам 2013 года "Северная казна" заняла 35-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии (3,7 млрд рублей, аналогичный показатель в 2012 году - 2,6 млрд рублей).

Выплаты компании в 2013 году составили 1 млн рублей.

Основные направления деятельности - автострахование, страхование от несчастных случаев и болезней.

Офисы компании открыты в 60 российских городах, всего у компании 30 филиалов по всей стране.

Объем собранной премии по итогам 2014 года составил 5,1 млрд рублей. Выплаты компании в 2014 году составили 2,1 млрд рублей.

Уставный капитал - 627 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2014 года).

Чистая прибыль согласно отчетности по МСФО по итогам 2013 года составила 1,4 млн рублей.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие российские и мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, "СКОР Перестрахование", "Русское перестраховочное общество", "Капитал Перестрахование", "СПК Юнити Ре", "Транссиб Ре", "Рослес-Ре", Polish Re, Sava Re.

Компании присвоены рейтинги:

Эксперт РА: А

"Национальное рейтинговое агентство": А.

Руководство: Александр Меренков (генеральный директор), Елена Зайцева, Марс Арсланов, Галина Евстафьева, Николай Игошин, Светлана Серебрянская, Мария Баландина, Людмила Логинова, Светлана Кушнаренко, Алексей Суров, Татьяна Тунина, Татьяна Ковалерова.

Партнеры компании



Автосалоны и автосервисы: "Уралавто ГАЗ сервис", "Авто-Лидер-Сервис", "Авто-Лидер-Запад", "МИГ-Моторс", "Еврогласс-Екатеринбург", "Альянс Моторс Екатеринбург" и другие.

Банки: "Связь-Банк", "Невский банк" и другие.

Банк России 22 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензии на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1155; адрес места нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190; ИНН 6608003165, ОГРН 1026605409555).

Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно в связи с неисполнением предписаний Банка России за представление недостоверной информации и за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в Вестнике Банка России.

В связи с отзывом лицензий Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 9 сентября 2015 года ООО "Северная казна" находится в стадии ликвидации.



Дата последнего изменения: 9 сентября 2015 г.