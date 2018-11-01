Страховая компания ВСК-Линия жизни

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ВСК – Линия жизни» – крупная по объему сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года организация заняла 16-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и седьмое место по сборам в сегменте страхования жизни, занимающего 87,49% страхового портфеля. Для продажи полисов используется региональная сеть САО «ВСК», насчитывающую более 500 филиалов и отделений на всей территории страны. Компания зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов.

Компания «ВСК – Линия жизни» была создана в 2004 году в группе «Страховой Дом ВСК»* (ВСК), одного из крупнейших российских страховщиков. Проведение операций по страхованию жизни отдельной компанией требовало российское законодательство. «ВСК – Линия жизни» приступила к работе в середине 2007 года, после того как в нее были переведены договоры по страхованию жизни клиентов ВСК (порядка 20 тыс. договоров по страхованию жизни и пенсионному страхованию). Новая компания намеревалась активно развивать накопительное страхование жизни.



Между тем основу бизнеса СК «ВСК – Линия жизни» на тот момент составляло обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (напомним, материнская ВСК изначально специализировалась на обязательном государственном страховании военнослужащих. Однако впоследствии компания значительно диверсифицировала свой бизнес, сконцентрировавшись на развитии добровольного и розничного страхования, и превратилась в рыночного страховщика). Поэтому для реализации поставленных перед «ВСК – Линия жизни» задач требовались серьезные инвестиции: как заявляли в компании, только в IT-технологии необходимо было вложить 10 млн долларов. Решив привлечь к развитию компании сторонних инвесторов, вскоре основной владелец ВСК Сергей Цикалюк объявил о намерении продать 25% акций «ВСК – Линия жизни», заявив, что видит в роли покупателя этой доли «самый широкий круг вероятных инвесторов: от банков, управляющих компаний, инвестиционных фондов до западных страховщиков жизни». Однако инвестор так и не был найден (одной из причин участники рынка называли наступивший финансовый кризис).

В июле 2017 года Страховой дом «ВСК» закрыл сделку по приобретению контроля над ООО «ВСК – Линия жизни» путем приобретения 99,9% долей в ООО «Азбука+» (100-процентный владелец ООО «ВСК – Линия жизни»). Ранее участниками ООО «Азбука+» являлись Сергей Цикалюк (83,67%) и Нелли Цикалюк (16,33%). Сделка осуществляется в рамках консолидации страхового бизнеса Страхового дома «ВСК», 45,21% акций которого принадлежит Группе САФМАР**.

В 2013 году компания показала прирост страховых сборов на 15,14% (собрано 1,75 млрд рублей; 66-е место в рэнкинге). В 2014 году отмечено снижение объема поступлений на 3,81%, а по итогам 2015-2016 годов зафиксирован прирост на 3,24% и 3,82% соответственно. В 2017 году страховщику удалось собрать в 7,4 раза больше премий, чем годом ранее – 13,44 млрд рублей против 1,81 млрд. В структуре сборов доля поступлений по договорам с физлицами составила 87,43%, с юрлицами – 12,57%. Наибольший объем премий собран в Москве (27,32% от общего сбора), Омской и Рязанской области – 16,07% и 10,86% соответственно. Выплаты компании в 2017 году составили 1,46 млрд рублей, уровень выплат – 10,89%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 11,75 млрд рублей премий, что на 86,25% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 6,31 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 823,82 млн рублей, уровень выплат – 7,01%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает: страхование жизни (87,49%), обязательное государственное личное страхование военнослужащих (12,35%) и страхование от несчастных случаев (0,16%).

При помощи агентской сети в 2017 году общество собрало 11,74 млрд рублей (87,38%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,37%.

В 2017 году, согласно отчетности по РСБУ, страховщик получил 348,3 млн рублей чистой прибыли, что на 52,61% больше от показателя предыдущего года (в 2016-м – 228,22 млн рублей). По данным МСФО чистая прибыль компании в 2017 году достигла 353,42 млн рублей (+54,8% к показателю 2016 года).

Уставный капитал – 350 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 10 ед. (из них 1 – страховая организация, 9 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 8 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «ВСК - Линия жизни» на уровне ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз (дата подтверждения – 15 февраля 2018 года). Статус «под наблюдением», установленный ранее в связи с решением Банка России о введении временной администрации по управлению ПАО «БИНБАНК», снят.

Компания является членом Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и Всероссийского союза страховщиков.

Руководство: Олег Воляник (генеральный директор), Николай Тимофеев, Надежда Мишина, Андрей Николаев.

Совет директоров: Валентин Соболев (председатель), Сергей Авилов, Сергей Алмазов, Олег Воляник, Сергей Медведский.

Партнеры компании:

Банки: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, «Петрокоммерц».

Клиенты компании: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», холдинг «Вертолеты России», госкорпорация «Ростехнологии», Следственный комитет РФ, Федеральная налоговая служба России, Федеральная миграционная служба, Генпрокуратура РФ, Счетная палата РФ, Верховный Суд РФ и др.

* Группа «ВСК» является универсальным страховщиком федерального масштаба, который включает ряд специализированных дочерних и зависимых компаний: САО «ВСК» (крупный универсальный страховщик), ООО «ВСК-Мед» (работает в сфере медицинских услуг), ООО «ВСК-Ипотека» (аффилированная компания, что специализируется на выдаче ипотечных займов), ООО «ВСК-Милосердие» (дочерняя компания, осуществляющая добровольное и обязательное медицинское страхование), ООО «БИН Страхование», ООО «СК «Европлан», ООО «ВСК – Линия жизни». Клиентами ВСК являются 20 млн россиян и более 300 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть компании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России. 49% акций компании принадлежит группе САФМАР Гуцериевых-Шишханова, 51% контролирует Сергей Цикалюк (напрямую ему принадлежит 4,42% акций ВСК, а через АО «Азбука профит» и АО «Страховой синдикат» он владеет контрольным пакетом акций страховщика). Активы Группы ВСК по данным МСФО за 2017 год составили 99 млрд рублей, капитал – 20,3 млрд рублей. Сборы страховой группы ВСК в отчетном периоде составили 73,8 млрд рублей (+40% к 2016 году), объем выплат достиг 3,3 млрд рублей (+16% к 2016-му). Чистая прибыль Группы ВСК в 2017 году превысила 6 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

** Группа САФМАР – одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, а также промышленные и финансовые активы. На предприятиях Группы работают более 70 тыс. человек. Финансовые активы Группы объединены под управлением ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции». Они включают в себя группу пенсионных фондов (НПФ «САФМАР», АО НПФ «Доверие», НПФ «Моспромстрой-Фонд»), АО ЛК «Европлан» (лизинговая компания) и 49% акций страхового дома ВСК. Крупнейшие предприятия промышленного блока – ПАО «Русснефть», АО «Нефтиса», АО «ФортеИнвест», ООО «Сладковско-Заречное», АО «Компания «Адамас», АО «Алко-Нафта», АО «Русский уголь», ООО «Славкалий». В Розничный блок Группы входят крупнейшая в России розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники – «М.видео» и розничная сеть «Эльдорадо». Также в состав Группы входят строительная компания «Моспромстрой», девелоперская компания полного цикла «А101», 9 отелей класса «люкс» в центре Москвы, компания МЛП (лидер рынка складской недвижимости) и др. Главным акционером Группы САФМАР выступает Михаил Гуцериев.



Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.