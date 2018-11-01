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Страховая компания МАКС страхование жизни (МАКС-Жизнь)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
320 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
105 688
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 356 502
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
1 228
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни

Юридическим лицам

  • Корпоративное страхование жизни
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «МАКС-Жизнь» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. Входит в состав страховой группы «МАКС». По итогам 2017 года компания заняла 75-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 19-е место по сборам в сегменте страхования жизни (100% страхового портфеля). Страховые продукты реализуются через сеть филиалов и офисов ЗАО «МАКС». Региональная сеть собственных филиалов и представительств компании отсутствует. Головной офис находится в Москве.

ООО «МАКС-Жизнь» создано в апреле 2004 года. Компания специализируется на предоставлении услуг по корпоративному страхованию жизни.

В 2017 году общество осуществляло страховые операции преимущественно в рыночном сегменте физических лиц. До этого страховой бизнес был связан с корпоративным сегментом, а также компаниями группы. Основой продуктовой линейки компании по состоянию на конец 2017 года выступают договоры с рисками смешанного страхования жизни. Целевой нишей является как массовый, так и премиальный сегменты, а в качестве канала продаж – филиальная сеть банков партнеров.

Владельцем 100% долей в уставном капитале компании с марта 2016 года является ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»). Ранее собственником компании являлось ЗАО «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»), входящее в состав Страховой группы «МАКС»*. Основными бенефициарами выступают Александр Зурабов и Надежда Мартьянова.

Компания осуществляет активные страховые операции начиная с 2017 года. До этого времени страховой бизнес был ограниченным, а объем страховых взносов и выплат незначительным. Так, с 2013 по 2016 год объем поступлений находится в пределах 14-17 млн рублей, а с 2008 по 2012 – не превышал 10 млн рублей. В 2017 размер собранной премии составил 1,36 млрд рублей. В структуре сборов 98,91% пришлось на взносы по договорам с розничными клиентами, 1,09% – доля юрилиц. Страхового возмещения в минувшем году выплачено на сумму 1,23 млн рублей, уровень выплат равен 0,09%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,21 млрд рублей премий, что во много раз превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 94,5 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 8,37 млн рублей, уровень выплат – 0,38%.

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 1,34 млрд рублей (98,86%), среднее агентское вознаграждение составило 9,99%.

По итогам 2017 года компания получила 105,69 млн рублей прибыли согласно отчетностей по РСБУ и МСФО. В предыдущем году прибыль страховщика составила 41 млн рублей по обоим видам отчетности.

Уставный капитал – 320 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 19 чел., страховых агентов-юридических лиц – 5 ед., страховые агенты-физические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruA+, по рейтингу установлен стабильный прогноз (дата события – 5 октября 2018 года).

Руководство: Андрей Мартьянов (генеральный директор).

Банки-партнеры: Сбербанк России, ВТБ, Росбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Русфинанс Банк, Связь-Банк и др.

* Группа страховых компаний «МАКС» создана в 1992 году и включает ЗАО «МАКС» (универсальная компания), АО «МАКС-М» (специализация – медицинское страхование) и ООО «МАКС-Жизнь» (специализация – страхование жизни). В январе 2017 года к группе «МАКС» присоединился один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье – АО СК «Астро-Волга-Мед». Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО), добровольное медицинское страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц. Совокупные сборы группы (без ОМС) в 2017 году составили 23,47 млрд рублей, выплаты – 13,94 млрд рублей. Численность граждан, застрахованных в АО «МАКС-М» по обязательному медицинскому страхованию на 1 января 2018 года составляет 18,6 млн человек.

Дата последнего изменения: 13 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «МАКС страхование жизни»
лицензия ЦБРФ СЖ № 4013 от 13.08.2015
Руководитель
Андрей Александрович Мартьянов (генеральный директор)
по информации на 22 мая 2018 г.
ОГРН
1047796266308
Адрес
115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50
Телефоны
+7 (495) 730-11-01
8 (800) 333-90-13
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 4013 от 13.08.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 4013 от 13.08.2015 Действует
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